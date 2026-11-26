A Madeira terá céu geralmente muito nublado esta quinta-feira, com aguaceiros fracos mais prováveis e frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha. O vento soprará de Norte a Nordeste, fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas máximas, tanto na Madeira, como no Porto Santo, deverão chegar aos 22ºC; já as mínimas serão de 18ºC e 16ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco.

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com cerca de um metro e altura inferior a um metro na parte Leste. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 21 e os 22ºC.