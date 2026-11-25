Assinala-se hoje, 25 de Novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. O DIÁRIO desta quarta-feira dá conta dos 600 casos de violência doméstica registados apenas este ano, segundo dados da Polícia de Segurança Pública, que deixa um apelo à denúncia de crimes que não são um problema privado.

Para ajudar a reconhecer sinais de alerta da violência doméstica, esclarecer dúvidas e formas de procurar, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou o documento ‘Perguntas e Respostas sobre Violência Doméstica’, que ajuda a compreender o que fazer perante uma situação destas.

A violência doméstica consiste num conjunto de comportamentos violentos praticados em contextos de relações familiares, de intimidade ou de coabitação, actuais ou passadas, e independentemente de viverem na mesma residência. Engloba comportamentos de violência física, de violência psicológica, de violência sexual, de violência financeira, entre outros.

Violência física

Empurrar, bater, puxar o cabelo, morder, arranhar ou agredir usando objectos;

Atirar ou destruir objectos próximos da vítima como forma de a intimidar;

Impedir a vítima de sair de casa (por exemplo, trancando as portas de casa);

Privar de descanso, alimentação ou cuidados de saúde;

Ameaçar com armas ou outros objectos, mesmo que não sejam usados;

Forçar contacto físico doloroso ou humilhante, como empurrar contra uma parede ou segurar com força para impedir que se afaste.

Violência psicológica

Criticar negativamente acções ou características físicas ou psicológicas (por exemplo, “fazes tudo errado”, “és tão desagradável”, “se não fosse eu, ninguém te aturava”);

Destruir ou tornar inacessíveis objectos com valor afectivo para a vítima (por exemplo, rasgar ou esconder fotografias, cartas e outros documentos pessoais importantes);

Usar um discurso culpabilizante (“tu mereces isto”, “fizeste isto a ti próprio”);

Ameaçar maltratar os filhos, outros familiares ou amigos da vítima (ou a si mesmo, provocando sentimentos de culpa);

Espiar e perseguir no trabalho, na rua e/ou nos espaços de lazer (stalking);

Revistar, sem consentimento, objectos pessoais (agenda, telemóvel, computador, etc.);

Isolar de familiares e amigos (por exemplo, “ou os escolhes a eles ou escolhes-me a mim”);

Desacreditar e manipular (“isso não aconteceu”, “lá estás tu a imaginar coisas”), incluindo fazer a pessoa duvidar das suas próprias percepções (gaslighting);

Insultar, chamando nomes (por exemplo, “és um falhado”);

Desvalorizar ou ignorar os interesses, sentimentos, preocupações ou opiniões (por exemplo, “és um exagerado, sempre armada em vítima”);

Desprezar, difamar ou humilhar, em privado ou em público (por exemplo, acusar injustamente de algo, colocar sucessivos processos em tribunal, expor segredos, visando inferiorizar a vítima).

Violência sexual

Prosseguir com algum tipo de contacto indesejado ou invasivo (por exemplo, beijos, carícias, penetração com órgãos genitais ou objectos) ignorando quando a vítima diz “não”, pede para parar, ou demonstra desconforto;

Pressionar ou chantagear para ter relações sexuais (“se me amasses, fazias isto”);

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar uma gravidez ou um aborto (“se me amas fazes como eu quero”);

Partilhar segredos relativos à sexualidade ou à vida sexual, por exemplo, revelar, sem consentimento, a orientação sexual do parceiro (outing);

Gravar ou partilhar conteúdos íntimos (por exemplo, nudes ou imagens íntimas) sem autorização;

Violência financeira

Controlar o dinheiro da vítima, impedindo-a de ter acesso a contas bancárias ou rendimentos;

Decidir sozinho sobre despesas familiares ou usar dinheiro comum sem consentimento;

Impedir a vítima de trabalhar, estudar ou ter independência económica;

Endividar a vítima ou usar o seu nome para contrair créditos;

Fazer chantagem económica (por exemplo, “se me deixas, não tens onde viver” ou “caso faças isso, não te dou dinheiro para as tuas despesas ou não pago a pensão dos filhos”).

Reconhecer sinais

“Reconhecer que se está a viver uma situação de violência doméstica nem sempre é fácil”, assevera a OPP. Muitas pessoas demoram a perceber que o que estão a viver não é aceitável, podendo ter dificuldade em nomear aquilo por que estão a passar como violência. Quem cresceu em contextos de violência, por exemplo, pode considerá-la como ‘normal’ e, por isso, desvalorizar comportamentos abusivos.

A violência pode começar de forma subtil e acentuar-se ao longo do tempo, tornando difícil perceber quando deixou de corresponder a situações de conflitos ditos normais. De referir, também, que nem sempre há apenas um agressor e uma vítima. Ambos os elementos do casal podem ser agressores e vítimas, ainda que possam ter diferentes comportamentos violentos um para com o outro. Numa família, pode haver vários agressores (pai, mãe e avó, por exemplo) e uma vítima (uma criança, por exemplo).

As crianças são consideradas vítimas directas da violência doméstica. Mesmo que a criança ou o adolescente não seja directamente agredido, a exposição à violência doméstica pode ter impactos negativos e duradouros no seu desenvolvimento, sendo considerada uma experiência adversa na infância.

O documento indica alguns sinais de alerta para a violência doméstica em relações conjugais ou de namoro, como receber chamadas ou mensagens a tentar controlar movimentos, aparecer com lesões ou justificar o comportamento agressivo ou controlador do parceiro. A violência contra crianças e jovens pode ser reconhecida por ter medo ou ansiedade perto de determinados adultos, apresentar sinais de negligência ou referir que há sinais de punições abusivas.

Já em sentido inverso, a violência contra pais, avós ou outras pessoas mais velhas pode ter como sinais a pessoa mais velha parecer assustada, evitar falar com outras pessoas ou quando tenta fazê-lo ser interrompida, corrigida ou controlada pelo cuidador.

As vítimas de violência doméstica podem desenvolver problemas de saúde psicológica, incluindo perturbações da ansiedade, depressão, perturbações alimentares, comportamentos auto lesivos ou ideação suicida. “Estas reações e possíveis consequências para a saúde psicológica não significam fraqueza, mas sim uma resposta humana ao medo e à violência”, vinca a OPP.

Procurar ajuda

É possível procurar ajuda sem apresentar uma denúncia. Ligar e procurar a ajuda da PSP, da GNR ou de uma entidade de apoio a vítimas (como a APAV, através da Linha 116 006) pode servir apenas para esclarecermos sinais de alerta, obter informações e, eventualmente, pedir orientações ou protecção.

Os profissionais destas entidades podem explicar direitos, indicar onde encontrar apoio psicológico, jurídico ou social. Podem, ainda, ajudar a avaliar o risco e a planear decisões em segurança, mesmo que a vítima não queira denunciar o agressor ou agressora de imediato.

Denunciar e sair de uma relação violenta pode ser um momento de maior risco. Sempre que possível, é importante planear com antecedência e apoio. OPP

A Ordem dos Psicólogos Portugueses defende que um psicólogo pode ajudar a encontrar formas de lidar com situações de violência, a recuperar delas e a evitar que se repitam. Podemos encontrar um Psicólogo em encontreumasaida.pt.

A violência doméstica é crime, e qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação destas pode e deve denunciá-la. As denúncias podem ser feitas através do Portal de Queixa Electrónica, e com o auxílio de contactos de apoio como o a linha de emergência (112), a Linha de Apoio à Vítima (116 006), e a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS24 (808 24 24 24, opção 4).