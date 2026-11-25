O Sporting receberá o Atlético, nos oitavos de final da Taça de Portugal, em 16 de dezembro, véspera de FC Porto e Benfica defrontarem União de Leiria e Tondela, respetivamente, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os 'leões', finalistas das três últimas edições e vencedores da penúltima, vão jogar no primeiro dia reservado para os 'oitavos', com a receção Atlético, da Liga 3, marcada para as 20:45, depois de o histórico clube de Alcântara ter eliminado o primodivisionário Casa Pia.

Nessa mesma quarta-feira, o Vianense, 'carrasco' do Rio Ave, vai receber o Mafra, que afastou o Arouca, num duelo entre equipas do terceiro escalão, a partir das 14:00, antes de o Marítimo receber o Lusitânia de Lourosa, da II Liga, às 18:00.

Depois de eliminar o Torreense, detentor do troféu, o Benfica, recordista de títulos, vai defrontar o Tondela, da II Liga, em casa, no dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, a partir das 20:45, já depois de o FC Porto, campeão nacional e atual líder da I Liga, visitar a União de Leiria, também do segundo escalão, às 19:00.

Após ter afastado o Estoril Praia, o Felgueiras, da II Liga, vai receber o também primodivisionário Estrela da Amadora no último dia do ano, a partir das 11:00.

Os derradeiros jogos dos 'oitavos' vão ser disputados já em 2027, no dia 03 de janeiro, com os embates entre Farense e Académica, ambos da II Liga, no Algarve, a partir das 15:30, antes de os minhotos da I Liga Gil Vicente e Sporting de Braga se defrontarem, às 18:00.

Programa dos oitavos de final da 87.ª edição da Taça de Portugal de futebol:

- Quarta-feira, 16 dez:

Vianense (L3) - Mafra (L3), 14:00

Marítimo (I) - Lusitânia de Lourosa (II), 18:00

Sporting (I) - Atlético (L3), 20:45

- Quinta-feira, 17 dez:

União de Leiria (II) -- FC Porto (I), 19:00

Benfica (I) - Tondela (II), 20:45

- Quinta-feira, 31 dez:

Felgueiras (II) - Estrela da Amadora (I), 11:00

- Domingo, 03 jan 2027:

Farense (II) - Académica (II), 15:30

Gil Vicente (I) - Sporting de Braga (I), 18:00