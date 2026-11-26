O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, chegou às 9h02 desta quinta-feira à Assembleia Legislativa da Madeira, onde é recebido pela presidente do parlamento regional, acompanhado por Paulo Cafôfo e Célia Pessegueiro, presidente do PS-Madeira.

O líder nacional dos socialistas não prestou declarações à comunicação social à chegada, estando previsto que fale aos jornalistas pelas 9h30, no exterior da Assembleia Legislativa.

A visita de José Luís Carneiro à Região fica marcada pela expectativa em torno da sua reacção às declarações proferidas ontem à noite pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em entrevista à RTP. O chefe do Executivo manifestou a intenção de não executar algumas das medidas aprovadas pelo Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, nomeadamente a aplicação do IVA zero a um cabaz de bens alimentares essenciais e as alterações à tributação dos rendimentos prediais, invocando questões de constitucionalidade.

No plano regional, particular atenção merecem os compromissos assumidos pelo PS em matéria de mobilidade aérea e marítima, bem como de financiamento do novo hospital da Madeira, áreas que estiveram na origem de propostas socialistas aprovadas na especialidade do Orçamento do Estado.