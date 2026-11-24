A Inteligência Artificial (IA) promete multiplicar a produtividade nas empresas, mas também pode tornar o trabalho mais acelerado e aumentar a pressão sobre os trabalhadores. O alerta foi deixado hoje por António Jardim Fernandes, presidente da direcção da ACIF, durante a mesa-redonda sobre ‘O papel dos gestores na era da IA’, integrada na iniciativa promovida pela associação empresarial.

O responsável reconheceu que a mudança gera receios naturais, tanto pela transformação das funções profissionais como pela necessidade de aprender a trabalhar e a interagir com novas ferramentas e agentes de Inteligência Artificial.

Na sua perspectiva, algumas funções, sobretudo nas áreas administrativas, poderão sofrer alterações significativas. Mais do que uma substituição directa de trabalhadores, antevê um cenário em que cada pessoa poderá produzir muito mais, apoiada por assistentes digitais capazes de potenciar as suas capacidades.

"Uma pessoa com poucos assistentes ao lado, que lhe fazem os braços e os cérebros, que potenciam muito mais a sua capacidade", perspectivou, apontando para um modelo de trabalho em que será possível produzir mais com menos recursos humanos.

Contudo, António Jardim Fernandes chamou a atenção para o período de transição e para um efeito que considera já visível em algumas organizações: o aumento da pressão e da velocidade de resposta. Se anteriormente determinadas decisões dependiam de contactos entre departamentos e podiam demorar dias, hoje a Inteligência Artificial permite obter respostas quase instantâneas, criando também a expectativa de uma reacção imediata.

O presidente da ACIF considera, por isso, que o aumento da produtividade não significa necessariamente mais tempo disponível para os trabalhadores. Pelo contrário, a rapidez dos processos e a capacidade de resposta dos sistemas podem contribuir para uma aceleração constante do trabalho.

"Faço muito mais, mas não tenho tempo livre", resumiu, identificando uma das contradições que a adopção da IA poderá colocar às empresas.

A questão, defendeu, passa também pela gestão desta transformação, de forma a garantir que os ganhos de produtividade se traduzem efectivamente numa melhoria da organização do trabalho e não apenas num aumento do ritmo e das exigências profissionais.