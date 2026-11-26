O Governo britânico vai apresentar hoje um projeto de lei ao parlamento para integrar na legislação nacional o acordo pós-Brexit alcançado na semana passada com a União Europeia, anunciou o gabinete do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro trabalhista, Andy Burnham, chegou a acordo com os 27 Estados-membros da UE em 20 de novembro. O acordo abrange a flexibilização dos controlos sobre as exportações britânicas de alimentos, a mobilidade juvenil e as quotas de emissão de carbono.

A implementação deste acordo necessita agora de ser aprovada pelo parlamento, onde o Partido Trabalhista detém uma larga maioria na Câmara dos Comuns.

Batizado de "Reduzir Custos" ('Cutting Costs'), o projeto de lei incorpora dois aspetos-chave do acordo na legislação britânica: um pacto sanitário e fitossanitário e a aproximação dos sistemas de comércio de licenças de emissão de carbono, referiu-se em comunicado.

A criação de uma "zona sanitária comum", baseada em padrões idênticos de segurança alimentar, visa eliminar a burocracia e os certificados sanitários tanto para as importações como para as exportações, de acordo com o Governo.

As autoridades sublinham que a UE é o maior parceiro comercial do Reino Unido e absorve 58% das exportações agroalimentares do país.

A interligação dos mercados de carbono do Reino Unido e da UE vai criar o "maior mercado de carbono interligado do mundo" e isentar 6,5 mil milhões de libras (aproximadamente 7,8 mil milhões de euros) das exportações britânicas dos impostos sobre o carbono da UE, sublinha-se ainda no comunicado.

Apresentado por Burnham como um "acordo histórico", o texto alcançado em Bruxelas foi, no entanto, muito criticado pela oposição britânica. Vários antigos primeiros-ministros conservadores, entre os quais Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May e David Cameron, manifestaram-se, receando a reabertura de um debate que dividiu profundamente o país.

Além deste acordo, o líder trabalhista prometeu ainda examinar "o leque de opções para a relação a longo prazo" com Bruxelas, considerando impensável um regresso à UE sem referendo.

Permanece, contudo, um ponto por resolver: Londres e Bruxelas acordaram conceder mais seis meses para alcançar um consenso sobre a sensível questão da redução das propinas dos estudantes europeus no Reino Unido, uma reivindicação há muito defendida pelos 27 Estados-membros da UE.