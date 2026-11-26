A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que há doentes com cancro à espera de cateteres. Utentes aguardam, em média, 45 dias pela colocação dos dispositivos essenciais aos tratamentos. O SESARAM reconhece dificuldades e garante uma solução até ao final da semana. Nestas páginas conheça, também, que o hospital anuncia morte de mulher que estava viva.

Rivalidade que não envelhece é outro dos destaques na primeira página. Na véspera do regresso do dérbi madeirense à I Liga, recuperamos histórias e imagens de outros tempos, acompanhamos os preparativos das claques e damos a conhecer o dispositivo de segurança da PSP para um dos jogos mais aguardados da época.

A ARAE foi desafiada a “ter coragem” para fechar bares no Porto Santo é outra as chamadas que ganham destaque, ao mesmo tempo que lhe dizemos que Santa Cruz não desiste do IMI do aeroporto.

Espaço, ainda, para os sons de Abril que chegam a Machico. Nesta edição, André Cunha e Adelino Gomes antecipam uma sessão inédita na Madeira e evocam o legado do Padre Martins Júnior.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quarta-feira, disponível tanto em papel, como e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF/Madeira.

Bom dia, com boas leituras!