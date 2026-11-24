Vinte mulheres foram vítimas de femicídio em Portugal entre janeiro e 15 de novembro deste ano, período em que foram ainda registadas 38 tentativas de femicídio, segundo dados hoje divulgados no Porto pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA/UMAR).

De acordo com os números apresentados em conferência de imprensa na Faculdade e Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), no mesmo período foram registados 30 assassinatos de mulheres, dos quais 20 classificados como femicídios e 10 ocorridos noutros contextos, sem relação com questões de género.

Foram ainda contabilizadas 49 tentativas de assassinato, 38 das quais de femicídio e 11 em outros contextos.

Segundo a investigadora Frederica de Armada, dos 20 femicídios, 18 ocorreram em relações de intimidade e dois foram femicídios infantis por vingança (violência vicária).

Nos casos ocorridos em relações de intimidade, todos os autores eram homens, sendo que em sete situações a relação já tinha terminado.