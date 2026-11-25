O Sporting somou hoje o primeiro empate na Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Manchester United (2-2), em jogo da quinta jornada da fase de liga, no qual o internacional português Bruno Fernandes 'bisou' pelos ingleses.

Na estreia de Paulo Fonseca no banco 'leonino' em jogos da 'Champions', Luis Suárez colocou os 'leões' em vantagem com um golo de penálti aos 33 minutos, apenas três minutos depois de ter falhado a conversão de outro, e voltou a marcar aos 80, quando o Sporting perdia por 2-1.

Logo a seguir ao intervalo, Bruno Fernandes, homenageado pelo seu antigo clube antes do início da partida, virou o resultado a favor dos ingleses, com golos aos 48, também de castigo máximo, e 50 minutos.

Com três triunfos, um empate e uma derrota, o Sporting, que em 08 de dezembro visita a Roma, segue no nono lugar, o primeiro da zona de play-off de acesso aos oitavos de final, com 10 pontos, em igualdade com Manchester City e Borussia Dortmund, enquanto os 'red devils' ocupam o 19.º posto, com sete.