Deloitte, PwC, EY e KPMG são, provavelmente, as empresas mais conhecidas entre estudantes de economia, gestão e cursos relacionados. Universalmente vistas como empresas simultaneamente apelativas e difíceis para começar a carreira, assumiram a designação de Big Four pelo peso que estas quatro empresas têm no mercado mundial de auditoria.

O nome ficou, apesar de serem cada vez menos dependentes do setor de auditoria, sendo já justo descrever a Deloitte como uma empresa de consultoria que também é auditora, com 62% do seu volume de negócios a ter origem no segmento de consultoria.

Após a pandemia, e fruto da ênfase dada a ferramentas e serviços de digitalização, migrações para a cloud, bem como da necessidade de apoio na elaboração de planos de resiliência, é natural que a consultoria tenha sido uma grande criadora de valor para estas empresas, centrando-as na tecnologia enquanto negócio e não enquanto um serviço secundário.

O facto de a consultoria, ao contrário da auditoria, não ser obrigatória por lei, nem sujeita a ciclos de fecho de ano, levou também a que estas empresas ficassem mais dependentes dos ciclos económicos. Esta exposição foi imediatamente sentida quando não cresceram tanto quanto era esperado e, com o aumento das taxas de juro, tiveram que iniciar um processo que estão mais habituadas a recomendar do que a executar – layoffs e redução de pessoal.

Só após este processo é que começa a era da inteligência artificial, que irá colocar desafios estruturais ao setor de consultoria.

Do ponto de vista do negócio, a IA apresenta um enorme potencial, pois os seus clientes precisam de diversos serviços destas empresas, desde a definição de estratégias até à elaboração de planos de implementação destas ferramentas.

Grande parte do trabalho até hoje realizado por staff júnior pode, com relativa facilidade, ser feito por modelos IA, até porque grande parte deste trabalho coincide com aquilo que fazem melhor – processar informação, identificar padrões e comunicar conclusões de uma forma apelativa e clara.

Esta pressão está a levar a um decréscimo do recrutamento para posições de entrada e a levantar questões sobre a forma de desenvolver competências básicas habitualmente adquiridas no início da vida profissional. Em contrapartida, é possível constatar a existência de concorrência assinalável para contratar quadros com experiência relevante em IA.

As Big Four são um exemplo de uma transformação que não ficará confinada à consultoria. Para as empresas, a IA representa uma oportunidade de ganhos de produtividade e competitividade. Para os trabalhadores e para quem está a entrar no mercado de trabalho, representa uma alteração profunda das regras do jogo. As universidades terão, por isso, de antecipar estas mudanças e adaptar a formação dos seus alunos a um mercado onde as competências exigidas estão em rápida transformação.