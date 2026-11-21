João Silva, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rali de Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. O piloto terminou a competição com uma vantagem de 36,2 segundos sobre Miguel Nunes, segundo classificado, também em Skoda Fabia RS Rally2, navegado por João Paulo Fernandes.

Apesar de ter terminado na segunda posição, Miguel Nunes sagrou-se campeão regional absoluto, conquistando o nono título da carreira na modalidade.

Artur Quintal completou o pódio, na estreia com o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

O lote dos cinco primeiros classificados ficou completo com Vasco D. Silva e Sandro Teixeira, ambos aos comandos de Peugeot 208 Rally4.