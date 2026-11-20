O coordenador da Frente Comum disse hoje, em Lisboa, que a greve da função pública está a registar uma forte adesão desde o período da noite, sendo já notória nas áreas da saúde, ensino e recolha de lixo.

De acordo com Sebastião Santana verifica-se uma forte adesão a greve nos hospitais, onde estão a ser cumpridos os serviços mínimos, assim como na recolha dos resíduos.

A Frente Comum, com os dados que ainda estão a ser recolhidos, referiu que há muitas escolas encerradas nível nacional.

"A adesão dos professores significa a força desta greve, afirmou Sebastião Santana.

O dirigente da Frente Comum esteve presente num piquete de greve desde aos 08:00 em frente à Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.

O secretário-geral da FENPROF José Feliciano Costa disse que, àquela hora, havia um conjunto "significativo de escolas em greve", referindo-se sobretudo a dados recolhidos na área da Grande Lisboa.

"Hoje os professores vão aderir à greve da função pública também porque veem as carreiras a serem desvalorizadas", afirmou o secretário-geral da FENPROF. Na mesma linha, Jose Feliciano Costa referiu a falta de professores como um exemplo da desvalorização.

"Há neste momento a falta de, pelo menos um professor a mais de 50 mil alunos", criticou, sublinhando a falta de professores no primeiro ciclo.

Enfatizando os motivos da greve, o coordenador da Frente Comum disse que a paralisação ocorre numa altura em que se assiste em Portugal a um "brutal" aumento do custo de vida.

Por outro lado, Sebastião Santana recordou que já decorreram quatro reuniões com o Governo deste o princípio do ano e que no encontro de quinta-feira a proposta de aumentos do Governo foi de cêntimos.

A situação foi considerada inaceitável pela Frente Comum.

Presente no piquete de greve em Lisboa esteve o secretario-geral do PCP que demonstrou solidariedade aos trabalhadores e responsabilizou o governo pela situação na função púbica.