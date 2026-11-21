O Rali Porto Santo arrancou da melhor forma esta noite, com as duplas Miguel Nunes/João Paulo e João Silva/Luís Rodrigues, ambas em Skoda Fabia RS Rally2, a fazerem o mesmo tempo na classificativa de abertura, denominado de 'Porto Santo Line' e disputada numa traçado entre Ribeiro Salgado e Ribeiro Cochino.

Os dois candidatos ao título regional absoluto cumpriram os 3,26 km do percurso no tempo de 2 minutos, 34 segundos e 6 décimos, partindo igualados para as restantes sete classificativas que decorrem este sábado.

No terceiro lugar classificou-se a dupla Artur Quinta/Vítor Henriques, no Lancia Ypsilon Rally2, que cumpriram o percurso com mais 4,5 segundos.