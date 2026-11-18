O Presidente ucraniano disse hoje esperar que as novas discussões das equipas negociadoras e da Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia, na quinta-feira, "sejam produtivas", saudando a presença europeia nas negociações.

"Claro que também informei o ministro [Paulo Rangel] sobre as negociações. A Ucrânia sempre defendeu uma presença europeia plena neste caminho, e a parte americana agora também apoia isso", afirmou Volodymyr Zelensky numa publicação na rede social X, após ter recebido o chefe da diplomacia portuguesa em Kiev.

Zelensky indicou que Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para as negociações entre Moscovo e Kiev, vão estar na quinta-feira na reunião da coligação de países aliados da Ucrânia.

"Esperamos que as novas discussões ao nível das equipas negociadoras, bem como dos líderes da Coligação, sejam produtivas. Da nossa parte, estamos a fazer tudo para que isso aconteça", comentou, na mesma publicação.

A reunião da coligação decorre na quinta-feira em Berlim, sob o lema "Unidos pela Paz na Ucrânia" e centrada nos "esforços diplomáticos em curso, as garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra e a continuação do apoio" a Kiev, indicou o Governo alemão.

Está prevista a participação de Zelensky, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Em declarações à imprensa portuguesa em Kiev após o encontro, Rangel reiterou que é essencial a presença europeia nas negociações, mediadas pelos EUA, porque "estão em jogo muitos interesses e valores europeus em que os europeus têm que ter uma palavra, não podem ser decididos sem eles", e também porque "reforça muito a posição ucraniana".

Sobre a recusa da Rússia da participação europeia, Rangel destacou que "é clara a vontade da Ucrânia e dos Estados Unidos de que haja uma representação europeia".

Quanto à posição de Moscovo, "parece haver algumas informações contraditórias", depois de "uma anuência" numa fase inicial, mencionou.

"Mas eu estou convencido que, evidentemente, se o mediador - Estados Unidos - e se a Ucrânia querem, não vejo como se possa afastar a União Europeia da mesa das negociações. Penso que será muito difícil, porque senão elas não ocorrerão", considerou Rangel.

Os europeus, adiantou, "devem preparar já toda a sua participação, sabendo que o principal é o reforço que vão dar à posição e à voz da Ucrânia".

O Presidente ucraniano disse hoje esperar que as novas discussões das equipas negociadoras e da Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia, na quinta-feira, "sejam produtivas", saudando a presença europeia nas negociações.

"Claro que também informei o ministro [Paulo Rangel] sobre as negociações. A Ucrânia sempre defendeu uma presença europeia plena neste caminho, e a parte americana agora também apoia isso", afirmou Volodymyr Zelensky numa publicação na rede social X, após ter recebido o chefe da diplomacia portuguesa em Kiev.

Zelensky indicou que Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para as negociações entre Moscovo e Kiev, vão estar na quinta-feira na reunião da coligação de países aliados da Ucrânia.

"Esperamos que as novas discussões ao nível das equipas negociadoras, bem como dos líderes da Coligação, sejam produtivas. Da nossa parte, estamos a fazer tudo para que isso aconteça", comentou, na mesma publicação.

A reunião da coligação decorre na quinta-feira em Berlim, sob o lema "Unidos pela Paz na Ucrânia" e centrada nos "esforços diplomáticos em curso, as garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra e a continuação do apoio" a Kiev, indicou o Governo alemão.

Está prevista a participação de Zelensky, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Em declarações à imprensa portuguesa em Kiev após o encontro, Rangel reiterou que é essencial a presença europeia nas negociações, mediadas pelos EUA, porque "estão em jogo muitos interesses e valores europeus em que os europeus têm que ter uma palavra, não podem ser decididos sem eles", e também porque "reforça muito a posição ucraniana".

Sobre a recusa da Rússia da participação europeia, Rangel destacou que "é clara a vontade da Ucrânia e dos Estados Unidos de que haja uma representação europeia".

Quanto à posição de Moscovo, "parece haver algumas informações contraditórias", depois de "uma anuência" numa fase inicial, mencionou.

"Mas eu estou convencido que, evidentemente, se o mediador - Estados Unidos - e se a Ucrânia querem, não vejo como se possa afastar a União Europeia da mesa das negociações. Penso que será muito difícil, porque senão elas não ocorrerão", considerou Rangel.

Os europeus, adiantou, "devem preparar já toda a sua participação, sabendo que o principal é o reforço que vão dar à posição e à voz da Ucrânia".

Nas negociações entre a Ucrânia e Rússia, mediadas pelos EUA, a Europa será representada por cinco países (França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Polónia) bem como pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu.