João Silva, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, lidera o Rali de Porto Santo, depois de cumprida a primeira passagem pelas classificativas de Serras “Coral” e Golfe. O piloto dispõe de uma vantagem de 19,9 segundos sobre Miguel Nunes, segundo classificado, numa diferença conquistada sobretudo no primeiro troço cronometrado do dia.

Artur Quintal ocupa a terceira posição, na estreia ao volante do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, numa prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo.

Na quarta posição da geral, Vasco D. Silva, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, é o melhor entre os concorrentes em viaturas de duas rodas motrizes. Tem uma vantagem de 14,1 segundos sobre Nuno Ferreira, que ocupa o segundo lugar desta categoria, com um Lancia Ypsilon Rally4.

Na disputa pelo título da categoria, Emanuel J. Martins, em Renault Clio Rally4, mantém uma vantagem de apenas uma décima de segundo sobre Sando Teixeira, em Peugeot 208 Rally4, apesar de ter penalizado para poder montar pneus adequados ao piso húmido.

Décio Perestrelo segue destacado na classificação do campeonato do grupo RC5.