João Silva, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, mantém-se na liderança do Rali Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. A meio da competição, o piloto tem uma vantagem de 28,2 segundos sobre Miguel Nunes, que ocupa o segundo lugar, com uma viatura idêntica.

Miguel Nunes foi o mais rápido na segunda passagem pela classificativa de Serras “Coral”, mas voltou a perder tempo em Golfe 2, devido à falta de pneus adequados ao piso húmido. Artur Quintal continua na terceira posição, a 1 minuto e 5,2 segundos do líder, na estreia com o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

No quarto lugar da classificação geral, Vasco Silva, em Peugeot 208 Rally4, continua a ser o melhor entre os concorrentes de duas rodas motrizes. O piloto dispõe de uma vantagem de 21,3 segundos sobre Sandro Teixeira, também em Peugeot 208 Rally4, e de 28,3 segundos sobre Nuno Ferreira, em Lancia Ypsilon Rally4.

Miguel Andrade, ao volante de um Porsche 991 GT3, ocupa a sétima posição, seguido de Emanuel J. Martins, Miguel Gouveia e Décio Perestrelo, que completam os dez primeiros classificados.

Depois de uma passagem pelo parque de assistência, os pilotos preparam-se para a quarta secção da prova, que inclui duas passagens por Picos, intercaladas por nova passagem pela classificativa de Golfe.