O Presidente da República considerou hoje que está a decorrer o processo orçamental normal na especialidade e afirmou esperar "que o país tenha o que merece, que é um Orçamento aprovado" em votação final global na terça-feira.

António José Seguro falava à saída Centro de Congressos de Lisboa, onde visitou o Bazar Diplomático, em resposta aos jornalistas, que o questionaram sobre as críticas do Governo PSD/CDS-PP à oposição, em particular ao Chega e ao PS, pela aprovação de medidas de alteração ao Orçamento na especialidade à sua revelia.

"Em relação ao Orçamento, está a decorrer a votação normal e o processo normal no Parlamento. E, portanto, o desejo que eu tenho é que o país tenha o que merece, que é um Orçamento aprovado na próxima terça-feira", afirmou o chefe de Estado.

Interrogado se não vê motivo para preocupações, António José Seguro respondeu: "Eu sou uma pessoa positiva e com muita esperança. E, portanto, todo o meu trabalho e todas as minhas palavras e todos os meus esforços vão num único sentido: que o país tenha o que merece. E o país precisa de um Orçamento".

"Nós precisamos de ter estabilidade política. Se nós olharmos para o mundo e para a própria Europa, percebemos quanto é importante este bem. Não uma estabilidade para manter tudo na mesma, mas uma estabilidade dinâmica, que permita que existam políticas públicas que ajudem a resolver os problemas das pessoas", defendeu, em seguida.

O Presidente da República acrescentou que "as pessoas têm problemas graves, problemas complicados, de acesso à habitação, de acesso à saúde, precisam de melhores rendimentos, e é para isso que é necessário que todos os políticos trabalhem".