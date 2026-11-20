O selecionador dos Países Baixos, o espanhol Xavi Hernández, afirmou hoje que o duelo com Portugal, dos quartos de final da Liga das Nações de futebol, vai ser um "ótimo teste" e um "grande desafio".

"Vai ser um ótimo teste para nós. É um grande desafio, já sabíamos disso antes do sorteio com o nível que seleções que estão em prova. Não será fácil. Portugal nem teve sempre a vida fácil na fase de grupos. Penso que são duas equipas em transição e a viver um momento semelhante", afirmou Xavi Hernández.

Em declarações divulgadas pela federação neerlandesa (KNVB), o técnico espanhol, de 46 anos, considerou que, neste momento, a grande diferença entre as duas seleções é que Portugal tem jogadores habituados a conquistar títulos, como a última edição da Liga das Nações.

"Estamos a preparar o Euro2028 e, para isso, a Liga das Nações é um torneio que vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos e também é uma preparação perfeita para isso. São grandes duelos para aguardar com expectativa", concluiu o antigo médio.

Xavi 'pegou' na seleção dos Países Baixos após o Mundial2026, sucedendo a Ronald Koeman, antigo defesa internacional neerlandesa e ex-treinador do Benfica.

Portugal visita os Países Baixos primeiro, em 27 de março de 2027, e jogará a segunda mão em casa, no dia 30 do mesmo mês, reencontrando o adversário que bateu na final da primeira edição da competição, em 2019, no Estádio do Dragão, no Porto (1-0).

A formação comandada por Jorge Jesus, que era cabeça série no sorteio que decorreu em Nyon, na Suíça, venceu o Grupo A4, à frente de Noruega, Dinamarca e País de Gales, enquanto os neerlandesaes foram segundos colocados no Grupo A2, atrás da Alemanha.

O sorteio dos quartos de final da quinta edição da prova continental ditou também os embates entre Espanha e França, entre Noruega e Inglaterra e entre Bélgica e Alemanha.

Os vencedores apuram-se para a 'final four', que se realizará entre 09 e 13 de junho de 2027, em local a designar.

O emparelhamento das meias-finais também ficou definido neste sorteio, sendo que Países Baixos ou Portugal irão encontrar Espanha ou França e, no outro encontro, Noruega ou Inglaterra terão pela frente Bélgica ou Alemanha.