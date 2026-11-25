Três em cada dez registos de vítimas de violência doméstica na Região Autónoma da Madeira dizem respeito a crianças e jovens com menos de 16 anos. O dado, disponibilizado pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), foi destacado esta quarta-feira pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que alertou para as consequências da exposição dos mais novos a contextos de violência doméstica.

"Uma criança que sofre as consequências da exposição à violência doméstica não é uma mera testemunha de um problema entre adultos. É também uma vítima sujeita a desenvolver, mais tarde, comportamentos autodestrutivos", alertou a governante, defendendo que a infância não pode ser "um tempo de sobrevivência".

A intervenção decorreu na Escola da APEL, durante a sessão de abertura das comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, numa iniciativa que reuniu parceiros sociais e institucionais envolvidos no combate a este fenómeno.

"Todos somos responsáveis por proteger, por não silenciar e por não permitir o silêncio", declarou Paula Margarido, que chamou também a atenção para a importância da independência económica na rutura dos ciclos de violência.

A secretária regional indicou, tal como afirmou ao DIÁRIO na edição impressa de hoje, que, em 2025, 60,7% das 267 vítimas atendidas pela primeira vez nas estruturas especializadas estavam empregadas. Um indicador que, na sua perspectiva, demonstra que ter uma actividade profissional não significa necessariamente dispor de autonomia financeira efectiva para abandonar uma relação violenta.

Neste contexto, destacou o Complemento Regional para Pessoas em Situação de Violência Doméstica, apoio mensal atribuído pelo Governo Regional, cujo número de beneficiários mais do que triplicou em menos de um ano. Das 13 situações apoiadas em Dezembro de 2025, o número passou para 44 em Novembro deste ano.

A medida representa um investimento global superior a 166 mil euros e será actualizada em Janeiro de 2027. Para Paula Margarido, a intervenção pública não pode limitar-se a reconhecer o direito das vítimas a abandonar os contextos de violência, devendo assegurar condições materiais para que essa decisão não implique uma situação de pobreza ou insegurança.

Não basta dizer a uma vítima que tem o direito de partir. É necessário criar condições para que possa partir, sem que isso signifique trocar a violência pela pobreza ou pela insegurança" Paula Margarido

22 entidades parceiros do IV Plano Regional Contra a Violência Doméstica

A sessão ficou marcada pela assinatura da Carta de Compromisso do IV Plano Regional Contra a Violência Doméstica 2027-2031, que envolve 22 entidades parceiras. O novo instrumento estratégico estrutura-se em cinco eixos: protecção, sensibilização, prevenção, autonomização das vítimas e capacitação das equipas técnicas.

O objectivo passa por reforçar os mecanismos de protecção e criar condições para uma ruptura sustentada dos ciclos de violência, através de uma intervenção articulada entre as diferentes entidades.

O programa comemorativo incluiu ainda uma peça de teatro inspirada na obra 'Ogima – O Viajante do Espaço no Planeta dos BMQ', da autoria de Francisco Fernandes, apresentada pela Associação Avesso, em parceria com a ADBrava.

Seguiu-se uma conferência de Helena Grangeia, investigadora do Laboratório Colaborativo contra a Pobreza e Exclusão Social na Infância da Universidade do Minho, dedicada à violência doméstica na infância, bem como uma intervenção de Susana Pedra, da Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.