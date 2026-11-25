O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira apresentou um voto de solidariedade para com todas as vítimas de violência doméstica, por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala hoje, 25 de Novembro.

A iniciativa evoca a memória das vítimas que perderam a vida em contexto de violência doméstica e reconhece a coragem de todas as pessoas que enfrentam situações de abuso ou que conseguiram romper com relações violentas.

Os social-democratas destacam o trabalho desenvolvido na Região Autónoma da Madeira no combate a este fenómeno, valorizando o papel das instituições e dos profissionais que asseguram a protecção, o acompanhamento e o apoio às vítimas, ajudando-as a reconstruir as suas vidas.

No voto apresentado, o PSD/Madeira defende a continuidade e o reforço das políticas públicas de prevenção, apontando a educação das novas gerações para uma cultura de respeito e igualdade como uma das prioridades. Considera também necessário criar condições para que as vítimas recuperem a autonomia, sobretudo nos casos em que a dependência económica constitui um obstáculo à saída de relações abusivas.

O partido reafirma, assim, o compromisso com a defesa da dignidade humana e apela à responsabilidade colectiva no combate à violência doméstica, alertando para a persistência de um fenómeno que continua a comprometer o direito de muitas pessoas a viver em segurança, inclusive dentro das próprias casas.