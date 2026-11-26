Um criador de Geraz do Lima, em Viana do Castelo, disse ontem à Lusa que o lobo lhe matou 10 das 13 ovelhas e uma das oito crias de borregos do seu rebanho, sendo que sete borregos continuam desaparecidos.

Segundo Armindo Lamas, o ataque do lobo aconteceu durante a madrugada de ontem, tendo já acionado o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

O criador adiantou que já fez o registo na plataforma do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), aguardando agora a intervenção do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) para levantar os animais mortos.

O rebanho de Armindo Lamas ficou reduzido a três ovelhas adultas, entre machos e fêmeas, e sete crias de borregos.

Em meados de outubro, o ministro da Agricultura deu razão a pastores sobre os prejuízos causados pelo lobo-ibérico nos rebanhos e que o Governo estava "a fazer tudo" para os compensar.

"Os pastores têm toda a razão. Eu já disse que nós não podemos pôr o pastor a trabalhar para o lobo. O pastor tem de ter os seus rendimentos", afirmou José Manuel Fernandes.

O governante, que falava à margem de um fórum sobre pastorícia extensiva, que decorreu em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, reagia a cerca de uma dezena de criadores de gado da região Norte que se concentraram à porta da Casa das Artes, onde decorreu o fórum, referindo que só retirando os lobos-ibéricos, espécie protegida, é que o problema se resolve.

Na ocasião, o ministro defendeu "que, quando um animal é vítima de um lobo, o pastor deve ser compensado", e foi interpelado por um dos criadores de gado que afirmou que "os ataques do lobo são cada vez mais frequentes" e que "não querem indemnizações, querem os seus animais e o lobo fora do território".