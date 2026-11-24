A Madeira registou dois dos 30 assassinatos de mulheres e meninas contabilizados em Portugal entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro deste ano. A nível regional, a violência doméstica continua a apresentar números preocupantes: foram identificadas 1.021 vítimas em 2025, mais 2,1% do que no ano anterior, segundo dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Os dados foram apresentados esta terça-feira por Joana Martins, coordenadora da UMAR Madeira, numa conferência de imprensa realizada na sede da associação, no Edifício 2000, na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, assinalado a 25 de Novembro.

Um dos casos mortais ocorreu em Março, em Machico, onde uma enfermeira reformada foi encontrada morta em casa. O filho, com histórico de problemas de saúde mental, foi indiciado como principal suspeito, perante os indícios de violência extrema encontrados no corpo da vítima.

O segundo caso aconteceu em Julho, em Santana, na sequência de uma discussão e confronto físico com um vizinho, que era também o senhorio da mulher. Segundo o relato apresentado pela UMAR, a vítima terá utilizado gás-pimenta para se defender, acabando por embater com a cabeça numa levada e sofrer ferimentos fatais.

A associação chama a atenção para a evolução da violência doméstica na Região, que contrasta com a descida da criminalidade geral. "Este número contraria a tendência da criminalidade geral na Região, que recuou 3,6% no mesmo período, o que pode indicar que a violência doméstica não acompanha a tendência de descida dos outros crimes, mantendo-se ainda muito elevada", assinalou Joana Martins.

Tentativas de femicídio e violência sexual

A coordenadora da UMAR Madeira destacou também vários episódios de violência grave ocorridos este ano e que chegaram ao conhecimento público, nomeadamente o ataque com arma branca a uma mulher de 28 anos, na via pública, no Funchal, e uma situação de ameaça de morte e agressão em contexto familiar, no Caniçal.

Foi ainda referido um caso em que uma mulher tentou matar o marido recorrendo ao fogo. Segundo Joana Martins, existia naquele casal um processo de violência doméstica grave e continuada.

No domínio da violência sexual, a associação manifesta preocupação com o que considera ser um aumento das audiências judiciais relacionadas com denúncias de crimes contra mulheres, sobretudo meninas e raparigas. "A nossa percepção através de casos que conhecemos, é que houve um aumento de audiências relativamente a queixas de violência sexual contra mulheres, sobretudo de meninas e raparigas, o que é muito preocupante", afirmou.

20 femicídios e 49 tentativas de assassinato

Dos 30 assassinatos contabilizados em Portugal, 20 foram classificados como femicídios, ou seja, mortes em contexto de relações de intimidade. Foram ainda identificadas 49 tentativas de assassinato, 38 das quais de femicídio.

Dos 20 femicídios, 18 ocorreram em contexto de relações de intimidade, 11 em relações actuais e sete em relações passadas. Em 13 dos casos existia violência prévia, conhecida por terceiros em 11 situações. Em sete já havia denúncia por violência doméstica.

A UMAR destacou ainda dois femicídios infantis por vingança, envolvendo meninas de quatro e oito anos, assassinadas com o objectivo de provocar sofrimento a um dos progenitores. Num dos casos, o agressor foi o próprio pai e, no outro, a madrasta.

A apresentação dos dados foi acompanhada pela exibição do vídeo "Trinta lugares vazios", uma homenagem às 30 vítimas mortais registadas este ano em Portugal.

A associação defende o reforço da prevenção, da protecção das vítimas e da avaliação do risco, bem como uma maior articulação entre as entidades responsáveis. Apela ainda ao investimento na educação para a igualdade, na formação de profissionais e na capacitação das comunidades.

"É preciso agir antes da escalada letal e garantir protecção efectiva a mulheres e crianças", conclui a UMAR Madeira, que reclama medidas urgentes e concretas dos governos nacional e regional para combater a violência de género, doméstica e no namoro.