A Varino assinala hoje dez anos de actividade, numa celebração que conta com a presença dos empresários Custódio Correia, da SociCorreia, e Avelino Farinha, do Grupo AFA, madeirense e parceiro na criação do consórcio imobiliário.

Um dos principais projectos em curso é o Dubai Madeira, cujo desenvolvimento está a ser realizado por fases, de forma a ajustar a oferta à procura e às condições do mercado. A conclusão do empreendimento está prevista para 2032, adiantou Custódio Correia, explicando que a empresa optou por adaptar as tipologias e os preços dos imóveis à evolução da procura, em vez de avançar com toda a construção de uma só vez.

Segundo o empresário, mais de 60% dos clientes do projecto na Madeira são locais, sendo a maioria compradores de habitação própria. Entre os factores que mais pesam na decisão de compra estão o preço e a localização, embora a arquitetura e a qualidade da construção também sejam valorizadas.

Custódio Correia reconheceu, contudo, que os preços praticados no empreendimento não estão ao alcance de todos os madeirenses. Nesse sentido, referiu que a empresa tem também uma componente de construção a custos controlados, desenvolvida em articulação com o Governo Regional, para responder a diferentes segmentos da população.

O empresário abordou ainda a subida dos custos de construção, afirmando que estes duplicaram desde a construção do primeiro edifício Varino, há cerca de três a quatro anos. Entre os factores que contribuíram para o aumento apontou o encarecimento dos materiais, nomeadamente do vidro e do metal, bem como as exigências técnicas e de certificação.

De acordo com Custódio Correia, tornou-se difícil construir actualmenteente com padrões convencionais por valores inferiores a dois mil ou 2.500 euros por metro quadrado. O empresário rejeitou que a subida dos preços resulte de um aumento das margens dos promotores, atribuindo-a sobretudo à evolução dos custos de construção.

Ao longo destes dez anos, a actividade da Varino estendeu-se à Madeira e a Lisboa. Na capital, o grupo tem sete edifícios construídos, enquanto na Região conta com três edifícios concluídos e outros projectos em desenvolvimento. O responsável explicou que alguns constrangimentos na execução de uma das unidades contribuíram para um ritmo mais lento na Madeira, permitindo que os projectos de Lisboa avançassem mais rapidamente.