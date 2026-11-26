O Governo brasileiro acusou ontem os Estados Unidos de utilizarem a ameaça de novas tarifas sobre aeronaves e açúcar como instrumento de pressão sobre políticas nacionais e admitiu adotar medidas de reciprocidade contra produtos norte-americanos.

Numa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o Governo de Lula da Silva manifestou "indignação" com a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de impor novas taxas às importações brasileiras.

"O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça", afirmou o executivo brasileiro, considerando que a iniciativa norte-americana constitui "uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso".

Segundo o Governo brasileiro, a recomendação de Washington pretende pressionar Brasília a alterar medidas regulatórias nacionais relacionadas com o sistema de pagamentos Pix, o comércio digital e os acordos comerciais preferenciais, entre outras matérias.

A nota sustenta que os dois países mantêm negociações há mais de um ano, no âmbito da Secção 301 da Lei de Comércio norte-americana de 1974, que permite aos Estados Unidos investigar práticas comerciais de outros países.

O Palácio do Planalto recordou que, em 21 de agosto, os presidentes Lula da Silva e Donald Trump conversaram por telefone e acordaram constituir um grupo de trabalho bilateral sobre questões comerciais.

Em 31 de agosto, os ministros brasileiros dos Negócios Estrangeiros, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, reuniram-se virtualmente com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.

Segundo o Governo brasileiro, nessa ocasião, o responsável norte-americano comprometeu-se a enviar os termos de referência de um possível acordo económico e comercial entre os dois países, documento que ainda não foi disponibilizado, apesar das sucessivas cobranças de Brasília.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita com o objetivo de pressionar o Governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais", acrescentou o executivo brasileiro.

O Governo afirmou que continuará a procurar uma solução negociada, mas não excluiu recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) ou aplicar medidas de reciprocidade perante o que classificou como uma imposição "ilegal e injusta" de tarifas.

A reação brasileira surgiu depois de Washington ter proposto uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras prontas e alterações à tributação do açúcar importado acima das quotas estabelecidas pelos Estados Unidos.

A medida sobre as aeronaves poderá afetar particularmente a Embraer, fabricante brasileira que tem nos Estados Unidos um dos seus principais mercados e que estava até agora isenta das tarifas adicionais.

Para o açúcar bruto de cana, a proposta prevê uma cobrança adicional de 0,44 dólares por quilograma, enquanto o açúcar bruto de beterraba e o açúcar refinado ficariam sujeitos a uma taxa de 0,60 dólares por quilograma.

Ao contrário da medida sobre aeronaves, a nova tributação do açúcar deverá abranger também outros países exportadores, segundo a proposta apresentada pelo Governo norte-americano.

As alterações ainda não estão em vigor. O processo prevê uma consulta pública a partir de sexta-feira, com prazo para apresentação de manifestações até 30 de dezembro, e uma audiência pública marcada para 14 de janeiro de 2027.

As novas propostas surgem na sequência das tarifas adicionais de 25% aplicadas pelos Estados Unidos a parte dos produtos brasileiros desde julho de 2026, no âmbito de uma investigação comercial.