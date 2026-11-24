600 casos de violência doméstica só este ano Polícia apela à denúncia de crimes que não são um problema privado. Registos estatísticos e número de participações com grande diferença e a UMAR garante que a realidade é ainda mais grave. Crise da habitação é um dos motivos para não haver queixas. Direito de resposta de Duarte Correia e Rosário Barroco. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 25 de Novembro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Amizade maior do que as camisolas Matias e Isaac têm 12 anos e partilham o mesmo sonho de ser futebolista, vestem as cores do Marítimo e do Nacional e até queriam jogar juntos.

Outros destaques:

Mais de 50% do ‘Dubai’ vendido a madeirenses VARINO assinala hoje o 10.º aniversário

José Luís Carneiro dois dias na Madeira Líder socialista vem à Região pela quarta vez em menos de um ano

E, por fim, Beneficiários do subsídio de desemprego a crescer há quatro meses

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