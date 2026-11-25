A GNR tem em curso uma operação de sensibilização no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, destacando ter registado até 31 de outubro na sua área de responsabilidade 13 vitimas mortais do sexo feminino.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que a operação que termina domingo, no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra Mulheres que hoje se assinala, pretende sensibilizar para a identificação e prevenção de diferentes formas de violência, incluindo a violência psicológica e a ciberviolência, alertando para os comportamentos abusivos.

Na nota, a GNR realça "o agravamento do número de vítimas mortais em 2026", indicando que na sua área de responsabilidade registou até 31 de outubro 13 vítimas mortais, todas mulheres, superando o total de homicídios em contexto doméstico registado em todo o ano de 2025.

No ano passado, perderam a vida 11 pessoas, nove mulheres e dois homens.

No que diz respeito aos crimes de violência doméstica, a Guarda refere ter registado na sua área de responsabilidade 10.148 ocorrências até 31 de outubro. Em 2025 contabilizaram-se 14.071 crimes de violência doméstica.

Segundo a GNR, este ano foram detidas 902 suspeitos de violência doméstica, 328 em flagrante delito e 574 fora de flagrante, tendo sido retiradas 423 armas.

Em 2025, foram detidos 1410 suspeitos, 389 em flagrante delito e 1.021 fora de flagrante delito, tendo sido retiradas de circulação 662 armas.

No âmbito da operação, os militares da Guarda estão a desenvolver ações junto das comunidades locais e dos estabelecimentos de ensino no âmbito do Programa Escola Segura, com especial atenção às mulheres e jovens em situação de isolamento geográfico, bem como a população sénior.

A campanha da GNR aposta também na sensibilização em meio escolar para travar a violência no namoro e no espaço digital.

A Guarda lembra que a "violência doméstica é um crime público, o que significa que o procedimento criminal não depende de queixa da vítima e qualquer cidadão pode e deve denunciar".

Na nota, a Guarda lembra que as denúncias ou pedidos de ajuda podem ser efetuados através do 112, no portal da queixa eletrónica (queixaelectronicas.mai.gov.pt), nos postos da GNR, na aplicação App MAI112, disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx, e na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em .

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem em curso até sexta-feira a operação "Violência Fica à Porta" que visa sensibilizar a comunidade para a violência doméstica e para a importância de denunciar este tipo de crime.

O objetivo é, segundo o PSP, "alertar para os casos de (qualquer tipo de) violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso sexual, assédio, maus-tratos físicos e psicológicos".

Segundo dados mais redentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), 20 pessoas morreram vítimas de violência doméstica nos primeiros nove meses do ano, menos uma do que no período homólogo de 2025, enquanto as ocorrências participadas às autoridades aumentaram 28% entre o primeiro e o terceiro trimestres.

Os dados indicam que entre janeiro e setembro de 2026 foram assassinadas 16 mulheres, três crianças e um homem em contexto de violência doméstica.

Os dados revelam que, apesar da ligeira diminuição do número de homicídios face aos primeiros nove meses de 2025, quando morreram 21 pessoas, as ocorrências participadas à PSP e à GNR têm vindo a aumentar de trimestre para trimestre.

Entre janeiro e março, as autoridades contabilizaram 6.949 ocorrências, número que subiu para 7.871 no segundo trimestre e atingiu 8.814 entre julho e setembro, o valor trimestral mais elevado desde 2022.