A ministra da Cultura, Juventude e Desporto defendeu hoje que o fim da violência doméstica exige uma mudança na forma como a sociedade encara e reage perante o fenómeno, além das necessárias medidas de prevenção e combate.

"Sabemos que a erradicação da violência doméstica e da violência contra as mulheres exige também uma transformação na forma como a sociedade encara e reage a este fenómeno", afirmou Margarida Balseiro Lopes, numa iniciativa para marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala hoje.

A ministra defendeu a necessidade de continuar a combater os preconceitos e estereótipos que alimentam a desigualdade, promover relações assentes no respeito e criar condições para que os comportamentos abusivos sejam identificados e rejeitados o mais precocemente possível.

"É igualmente importante que cada pessoa compreenda que não pode permanecer indiferente perante situações de violência e que deve denunciá-las, porque a proteção das vítimas também depende da atenção, da solidariedade e da responsabilidade de quem as rodeia", acrescentou.

Também a presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), Carina Quaresma, apontou a persistência da desigualdade de género e dos estereótipos associados aos papéis tradicionais de homens e mulheres como fatores que contribuem para a perpetuação da violência.

A responsável considerou que os dados estatísticos da CIG não permitem falar num agravamento do fenómeno, mas antes na "persistência de uma realidade que reflete violações muito graves" dos direitos humanos.

Carina Quaresma alertou para a existência de famílias onde ser homem continua a significar exercer poder, mandar e decidir sobre a vida das mulheres, defendendo a necessidade de combater os discursos misóginos que passam do espaço digital para a vida real e vice-versa.

A presidente da CIG chamou também a atenção para a violência psicológica, mais difícil de identificar e provar, mas que compromete a segurança e o bem-estar das vítimas, salientando a importância de intervir aos primeiros sinais, antes de uma escalada da violência.

"O lugar onde nos devíamos sentir melhor e com maior segurança é muitas vezes o mais perigoso", afirmou.

Em matéria de responsabilização dos agressores, Carina Quaresma destacou que o número de reclusos por violência doméstica mais do que duplicou desde 2018, passando de 820 para 1.709 no final do terceiro trimestre de 2026.

Em 2025, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que dispõe de cerca de 200 estruturas e respostas, atendeu 27.486 vítimas, assegurou 3.400 acolhimentos e prestou apoio psicológico a 3.067 crianças e jovens.

Segundo a responsável, 98% das vítimas adultas acolhidas eram mulheres e, em 95% dos casos, os agressores eram homens, sendo que 89% das situações de acolhimento diziam respeito a violência doméstica em contexto de intimidade.

Margarida Balseiro Lopes destacou, por seu lado, que o Orçamento do Estado para 2027 prevê a integração do financiamento das respostas de apoio às vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos, até agora dependentes de fundos europeus, contemplando também valorizações salariais e subsídios de turno dos profissionais.

A governante adiantou que decorre até 10 de dezembro o concurso público para a criação de uma linha nacional de atendimento especializado, disponível 24 horas por dia, durante todo o ano e em várias línguas, destinada a vítimas de violência doméstica, de género e sexual.

Está igualmente previsto o alargamento do apoio psicológico a crianças e jovens em contexto de violência doméstica, tendo sido aberto concurso para a criação de três novas respostas na Área Metropolitana de Lisboa, "um passo fundamental para finalmente completar a cobertura de todo o território nacional".

Disse ainda que até ao final do ano deverá ainda ser aberto um concurso, financiado pelos EEA Grants, para a criação de centros integrados de apoio a vítimas de violência sexual em unidades de saúde, o alargamento das equipas técnicas móveis de apoio às vítimas de violência doméstica e a prevenção do desgaste profissional dos técnicos da rede.