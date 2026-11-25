Mais de metade das empresas independentes de aluguer de veículos e embarcações na Madeira não permite efectuar uma reserva online. Das 200 empresas analisadas na Região, 53% não disponibilizam um sistema que permita concluir uma reserva através da Internet, obrigando os clientes a recorrer a formulários, correio electrónico, WhatsApp ou telefone.

Os dados resultam de um levantamento realizado a 23 de Novembro pela Renviq, que analisou 873 empresas independentes de aluguer de carros, motas, scooters, barcos e motas de água nas cinco principais regiões turísticas do País: Algarve, Madeira, Açores, Lisboa e Porto.

Na Madeira, 47% das empresas são consideradas reserváveis online, uma proporção muito próxima da média nacional, que se situa nos 45,3%. O Algarve apresenta a maior percentagem, com 47,9%, seguido dos Açores, com 47,7%. Depois da Madeira surgem o Porto, com 43,8%, e Lisboa, com 40,3%.

A análise conclui, assim, que as diferenças entre regiões são reduzidas e que a percentagem de empresas que permitem reservas online se mantém abaixo de metade em todos os territórios estudados.

No conjunto dos cinco mercados, 478 das 873 empresas analisadas (54,7%) não aceitam reservas online. Outras 341 (39,1%) permitem reservar directamente no próprio site. Quando são também contabilizadas as empresas com reservas através de um marketplace ligado, o número sobe para 395, correspondente a 45,3%.

O estudo identifica ainda 100 empresas (11,4%) que utilizam um motor de reservas de terceiros, enquanto 112 (12,8%) não apresentam qualquer site na respectiva ficha do Google Maps.

A investigação considera uma empresa reservável online quando disponibiliza pelo menos uma etapa de reserva que permite seleccionar datas e um veículo ou embarcação concretos. A regra é assumidamente abrangente, uma vez que algumas plataformas acabam por remeter a confirmação da disponibilidade para uma resposta posterior por correio electrónico. Por isso, nem todas as reservas classificadas como online são concluídas de forma automática.

Carros lideram na disponibilidade digital

Por tipo de actividade, os alugueres de automóveis apresentam a maior percentagem de empresas com reservas online: 47,9% das 448 analisadas. No segmento dos barcos, passeios e motas de água, a proporção desce para 44,3%, enquanto nas motas e scooters fica pelos 36%, num universo de 92 empresas.

A Renviq sublinha que os resultados são estimativas. A amostra foi estratificada com base numa primeira verificação e não em função da dimensão das frotas, pelo que as percentagens por actividade resultam da aplicação das taxas observadas à composição de cada segmento.

O levantamento abrange apenas operadores independentes, ficando de fora 279 fichas correspondentes a cadeias, franchisados e marketplaces. A análise incide, por isso, sobre empresas geridas pelos próprios proprietários.

Na comparação internacional apresentada pela empresa, Portugal surge como o mercado mais digital dos cinco analisados. A proporção de empresas sem reservas online é de 54,7%, abaixo dos valores registados no Reino Unido (60%), em Espanha (69%) e na região italiana da Campânia (83%). A empresa refere que utilizou a mesma metodologia nos diferentes estudos, com base nas informações públicas disponibilizadas nas fichas do Google Maps.