A formação profissional já não exige necessariamente deslocações, horários rígidos ou o pagamento de propinas. Através da Internet, é possível frequentar cursos disponibilizados por universidades, instituições públicas e empresas, alguns dos quais inteiramente gratuitos.

As opções abrangem áreas tão diferentes como programação, marketing digital, gestão, línguas, saúde, comunicação e inteligência artificial. Há ainda formações que podem ser concluídas em poucas horas e outras que exigem várias semanas de aprendizagem.

Contudo, antes de avançar com uma inscrição, é importante perceber se o acesso gratuito abrange todo o curso ou apenas parte dos conteúdos, uma vez que algumas plataformas cobram pela emissão de certificados.

Onde encontrar cursos online gratuitos?

Plataforma NAU

A NAU é uma plataforma portuguesa que reúne formações desenvolvidas por universidades, organismos públicos e outras instituições.

A oferta abrange áreas como cibersegurança, saúde, educação, programação, sustentabilidade e competências digitais.

Os interessados podem consultar o catálogo, criar uma conta e inscrever-se nos cursos disponíveis, muitos dos quais permitem aprender ao próprio ritmo.

Desde Julho de 2026, a plataforma passou também a disponibilizar modalidades pagas. Existem cursos totalmente gratuitos, incluindo certificado, outros cujo acesso aos conteúdos é livre, mas a certificação custa entre 20 e 50 euros, e formações avançadas com custos superiores.

Academia Portugal Digital

Gerida pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, a Academia Portugal Digital disponibiliza formação gratuita e certificada para desenvolver competências tecnológicas.

Em Maio de 2026, a plataforma anunciava 63 cursos online, que abrangiam inteligência artificial, segurança digital, programação, criação de conteúdos e análise de dados.

Uma das particularidades é a possibilidade de realizar testes de diagnóstico para avaliar os conhecimentos digitais e receber sugestões de formação ajustadas às necessidades de cada utilizador.

Universidade de Harvard

A universidade norte-americana disponibiliza, através do seu portal de formação, cursos online gratuitos em áreas como informática, matemática, saúde, ciências sociais e gestão.

Algumas formações são dirigidas a principiantes, enquanto outras exigem conhecimentos prévios. A maioria é leccionada em inglês.

O acesso aos conteúdos pode ser gratuito, mas a obtenção de um certificado formal implica, em muitos casos, um pagamento adicional.

Coursera

A Coursera reúne formações de universidades e empresas internacionais em áreas como tecnologia, gestão, comunicação e desenvolvimento profissional.

Os utilizadores podem pesquisar cursos por tema, duração e nível de dificuldade.

A plataforma disponibiliza algumas formações inteiramente gratuitas, mas outras permitem apenas visualizar parte dos conteúdos sem pagamento. O acesso completo e a emissão de certificados podem exigir uma subscrição.

edX

Criada com o envolvimento de instituições universitárias, a edX permite frequentar cursos em áreas como economia, ciência, história, programação e engenharia.

Muitas formações incluem uma modalidade gratuita, designada audit, que permite consultar os conteúdos durante um período limitado. No entanto, esta opção geralmente não inclui avaliações classificadas nem certificados, sendo necessário pagar para obter uma certificação verificada.

Google e IBM

As empresas tecnológicas também disponibilizam oportunidades de aprendizagem.

Através do Grow with Google e do Skillshop, é possível encontrar formação em marketing digital, publicidade online, análise de dados e outras ferramentas tecnológicas. Algumas incluem certificação gratuita.

Já o IBM SkillsBuild disponibiliza cursos gratuitos sobre inteligência artificial, cibersegurança e competências profissionais, com possibilidade de obter credenciais digitais em determinadas formações.

É necessário ter habilitações específicas?

Depende do curso escolhido. Muitas formações destinam-se a principiantes e não exigem experiência profissional nem qualificações académicas específicas.

Outras, sobretudo nas áreas tecnológicas mais avançadas, podem recomendar conhecimentos prévios.

A idade mínima, o idioma e os requisitos de acesso devem ser confirmados antes da inscrição.

Como funciona a inscrição?

Na maioria das plataformas, basta criar uma conta com um endereço de correio electrónico, escolher a formação pretendida e efectuar a inscrição.

Depois, os conteúdos ficam disponíveis na área pessoal do utilizador. As aulas podem incluir vídeos, documentos, exercícios interactivos e testes de avaliação.

Algumas formações permitem estudar livremente, enquanto outras estabelecem prazos para concluir os módulos ou realizar as avaliações.

Os certificados são sempre gratuitos?

Não. Esta é uma das principais diferenças entre as plataformas.

Um curso anunciado como gratuito pode permitir o acesso às aulas sem qualquer pagamento, mas cobrar pela realização de avaliações ou pela emissão do certificado final.

Também importa distinguir um certificado de participação de uma qualificação profissional oficialmente reconhecida. A conclusão de um curso online não garante, por si só, uma certificação equivalente a um grau académico ou a uma qualificação profissional.

Antes da inscrição, deve confirmar se a entidade que emite o documento, as condições para o obter e a sua eventual relevância para o percurso profissional.