"No dia 25 de Novembro de 1975, a Assembleia Constituinte teve de suspender os seus trabalhos. Os portugueses tinham eleito aqueles deputados para escrever a Constituição. Mas, naquele dia, com unidades militares em revolta, ninguém sabia quando poderiam voltar a reunir. Voltaram uma semana depois. Vale a pena pensar no país que teríamos sido se aquelas portas não tivessem voltado a abrir. O 25 de Abril restituiu a liberdade a Portugal. O 25 de Novembro pôs fim ao PREC e foi decisivo para que a vontade expressa nas urnas prevalecesse". Foi assim que Miguel Castro iniciou a sua intervenção na sessão solene do 25 de Novembro.

O deputado não inscrito destacou o papel de militares moderados e as consequências positivas das acções militares que impediram uma deriva de extrema-esquerda.

"Perguntem aos avós o que significou, naquela ilha, deixar de olhar para o céu à espera de chuva que alimentasse as escassas nascentes de água salobra. Na Madeira, houve quem abrisse caminho por dentro da montanha. Quem atravessou a Encumeada pela estrada antiga sabe o que o túnel mudou entre São Vicente e a Ribeira Brava. Um motorista de ambulância saberá dizer, melhor do que qualquer um de nós, quanto valem os minutos que ali se ganharam. Em 1988, foi criada a Universidade da Madeira. Para muitas famílias, um filho entrar na universidade deixou de significar uma despedida no aeroporto. E, enquanto abríamos estradas e escolas, soubemos também guardar uma floresta. Em 1999, a UNESCO reconheceu a Laurissilva como Património Mundial."

Há, porém, uma mudança que destaca mais do que qualquer obra. "Em 1976, por cada mil crianças que nasciam com vida na Região, cerca de trinta e sete morriam antes de completar um ano. Em 2025, foram menos de duas por mil. Nesta diferença cabem gerações de médicos e enfermeiros, de parteiras e de pais. E cabem milhares de primeiros aniversários que puderam ser festejados em família. A todos os que fizeram esta Madeira, deixo hoje o meu reconhecimento".

Miguel Castro também falou do futuro.

"Quero a Madeira a decidir com a República os usos civis do mar que nos rodeia e a participar, desde o início, nas decisões sobre o espaço aéreo que serve estas ilhas. Por cada poder que reclamarmos, teremos o dever de prestar contas. Tenho as minhas convicções à direita. Para levar esta reforma por diante, quero dialogar com quem se senta à minha esquerda. Foi assim, com responsabilidade, diplomacia e coragem para recusar os extremismos de ambos os lados, que Portugal soube encontrar-se nas horas decisivas. Para os próximos cinquenta anos, quero que um jovem possa estudar o Atlântico, trabalhar com toda a Europa e, ao fim do dia, voltar para casa, na sua ilha. Em 1976, os nossos pais e avós receberam o direito de governar estas ilhas. Hoje sabemos o que fizeram desse direito. Está na água que bebemos, na montanha que atravessamos e nas crianças que vemos crescer. Que um dia os nossos filhos possam falar de nós com a mesma gratidão com que hoje falamos deles".