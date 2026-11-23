Mais de metade das imobiliárias da Madeira que utilizam um domínio próprio de email estão expostas a uma possível imitação do endereço electrónico, uma vulnerabilidade que pode facilitar fraudes relacionadas com pagamentos na compra de habitação. A conclusão resulta de um estudo da flatin.pt, divulgado hoje e que analisou 129 imobiliárias na Região, das quais 53,5% apresentam esta exposição, o segundo valor mais elevado do País, apenas atrás de Faro (53,6%). A média nacional é de 40,6%.

No Funchal, o risco abrange 52,5% das 99 imobiliárias analisadas com domínio próprio, segundo o levantamento, que avaliou a configuração dos sistemas de autenticação de correio electrónico das empresas através de registos DNS públicos.

O problema é relevante no sector imobiliário, uma vez que os pagamentos de sinais, reforços de sinal durante a construção e cauções são frequentemente articulados por email. A vulnerabilidade pode permitir que terceiros enviem mensagens que aparentam ter origem no endereço legítimo de uma imobiliária ou de um promotor, por exemplo, para comunicar uma alteração de IBAN e desviar transferências bancárias.

O estudo alerta que, quando os domínios não dispõem de mecanismos de autenticação e protecção adequados, os servidores de email de destino podem não ter instruções para rejeitar mensagens fraudulentas, facilitando a falsificação da identidade digital das empresas. Flatin

A análise nacional abrangeu 5.038 imobiliárias com presença online confirmada. Destas, 40,6% apresentam domínios de email susceptíveis de imitação, 48,8% estão protegidas e 9,5% utilizam exclusivamente serviços de email gratuito.

Na construção, o cenário é ainda mais expressivo. Entre 7.978 empresas com alvará de construção das classes 3 a 9, 84,2% utilizam email gratuito ou têm um domínio exposto. Na Madeira, 55,7% das construtoras com alvará de classe 3 ou superior recorrem exclusivamente a email gratuito, enquanto 73,9% das que possuem domínio próprio apresentam vulnerabilidades.

O levantamento identifica também uma concentração da protecção tecnológica: um único fornecedor de software para imobiliárias assegura 52,5% das empresas protegidas. Entre as restantes imobiliárias com domínio próprio, apenas 36,8% estão protegidas.

Os dados foram recolhidos a partir do registo público de licenças AMI do IMPIC, consultado a 13 de Novembro, dos alvarás de construção e de registos DNS públicos verificados a 14 e 19 de Novembro. Os autores asseguram que não enviaram emails às empresas nem armazenaram endereços, tendo analisado apenas os domínios.

O estudo completo, com metodologia, dados por distrito e informação relativa a 42 concelhos, está disponível nas plataformas flatin.pt e elgarde.eu. A publicação alerta para a importância de compradores e vendedores confirmarem, por telefone ou através de outro canal independente, qualquer alteração de dados bancários comunicada por email, sobretudo antes de transferências de montantes elevados.