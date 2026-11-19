O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Jorge Afonso Freitas, defendeu, hoje, na reunião de vereação da Câmara, a criação de um mapa de prioridades para a manutenção e reparação dos arruamentos com maior inclinação, cujos pavimentos sofreram danos agravados pelas depressões Bruna e Charles.

Aos jornalistas deu como exemplo a Rua das Lajes, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, onde considera que as condições do pavimento dificultam a circulação automóvel. O vereador defende que a autarquia deve começar por intervir nestas vias, tendo em conta os riscos e as dificuldades de circulação.

Jorge Afonso Freitas levou ainda à reunião a necessidade de a Câmara recuperar um instrumento de informação geográfica que permita identificar todos os espaços municipais e a respectiva ocupação, nomeadamente quais estão cedidos, emprestados ou concessionados, de forma a reforçar o controlo sobre a gestão do património municipal.