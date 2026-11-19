A Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta para o risco de burlas online durante a campanha da Black Friday, apelando aos consumidores para redobrarem os cuidados nas compras através da Internet.

Numa publicação nas redes sociais, a PJ lembra que as burlas online continuam a representar uma das principais ameaças e revela que, em 2026, 54% dos inquéritos entrados na instituição estão relacionados com cibercrime ou criminalidade informática.

A autoridade alerta que o aumento da disponibilidade financeira e das compras online pode também ser aproveitado pelos criminosos para concretizar esquemas fraudulentos.

Entre as recomendações deixadas pela PJ estão a actualização regular dos sistemas operativos e aplicações, a protecção dos equipamentos e a não partilha de dados sensíveis ou códigos de validação.

A Polícia Judiciária aconselha ainda a utilização de cartões temporários ou carteiras digitais, a preferência por métodos de pagamento seguros, a monitorização dos movimentos bancários e a rejeição de ligações ou mensagens de origem desconhecida.

A instituição deixa, assim, um apelo à prudência durante um período marcado pelo aumento das compras e das promoções online.