Aluguer de carros cresce, receitas caem 2,6%
Empresas de rent-a-car da Madeira realizaram quase 137 mil contratos no terceiro trimestre, mas facturaram menos do que há um ano. Alemães lideram entre os clientes
As empresas de aluguer de veículos sem condutor da Madeira celebraram 136.764 contratos no terceiro trimestre deste ano, mais 7,1% do que no mesmo período de 2025. Apesar do aumento da actividade, os proveitos diminuíram 2,6%, fixando-se nos 39,3 milhões de euros, revelam os dados provisórios divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).
O crescimento do número de contratos não foi, assim, acompanhado por uma evolução positiva das receitas. O serviço base de aluguer, responsável por 79,4% da facturação, gerou 31,2 milhões de euros, menos 6,9% em termos homólogos. Em contrapartida, os restantes proveitos aumentaram 19%, atingindo 8,1 milhões.
Entre Janeiro e Setembro, foram celebrados 355.108 contratos, mais 3,5% do que nos primeiros nove meses de 2025, enquanto os proveitos acumulados cresceram 2,9%, para 90,9 milhões de euros.
O aeroporto continuou a ser o principal ponto de levantamento dos veículos, concentrando 59,5% dos contratos, com um crescimento homólogo de 10,6%. Seguiram-se os estabelecimentos das empresas de aluguer, com 30,7% dos contratos, e os hotéis, com 9,8%.
Outro dado relevante é o aumento da duração média dos alugueres de automóveis ligeiros de passageiros, que atingiu 7,8 dias, mais 20,8% do que no terceiro trimestre do ano passado. Nos motociclos, a duração média caiu 19,9%, para três dias, enquanto nas autocaravanas aumentou 2,2%, para sete dias.
Alemães ultrapassam portugueses
A Alemanha foi o principal mercado de origem dos clientes, representando 19,5% do total, ligeiramente acima de Portugal, com 19,4%. Seguiram-se França (12,2%), Reino Unido (8,7%), Polónia (7,8%), Espanha (6,4%) e Países Baixos (5,8%). Em conjunto, estes sete mercados concentraram 79,7% dos clientes.
No final de Setembro, a frota de aluguer sem condutor na Madeira era constituída por 13.205 veículos, menos 2,3% do que um ano antes. Os automóveis ligeiros de passageiros representavam 97,7% do total.
A gasolina continuava a dominar, equipando 78,9% dos veículos, seguindo-se o gasóleo, com 10,6%. Contudo, os veículos híbridos e eléctricos ganharam expressão. Os primeiros representavam 7,6% da frota, com um crescimento homólogo de 20,3%, enquanto os eléctricos, com uma quota de 2,9%, registaram um aumento de 56,6%.