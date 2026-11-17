As empresas de aluguer de veículos sem condutor da Madeira celebraram 136.764 contratos no terceiro trimestre deste ano, mais 7,1% do que no mesmo período de 2025. Apesar do aumento da actividade, os proveitos diminuíram 2,6%, fixando-se nos 39,3 milhões de euros, revelam os dados provisórios divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O crescimento do número de contratos não foi, assim, acompanhado por uma evolução positiva das receitas. O serviço base de aluguer, responsável por 79,4% da facturação, gerou 31,2 milhões de euros, menos 6,9% em termos homólogos. Em contrapartida, os restantes proveitos aumentaram 19%, atingindo 8,1 milhões.

Entre Janeiro e Setembro, foram celebrados 355.108 contratos, mais 3,5% do que nos primeiros nove meses de 2025, enquanto os proveitos acumulados cresceram 2,9%, para 90,9 milhões de euros.

O aeroporto continuou a ser o principal ponto de levantamento dos veículos, concentrando 59,5% dos contratos, com um crescimento homólogo de 10,6%. Seguiram-se os estabelecimentos das empresas de aluguer, com 30,7% dos contratos, e os hotéis, com 9,8%.

Outro dado relevante é o aumento da duração média dos alugueres de automóveis ligeiros de passageiros, que atingiu 7,8 dias, mais 20,8% do que no terceiro trimestre do ano passado. Nos motociclos, a duração média caiu 19,9%, para três dias, enquanto nas autocaravanas aumentou 2,2%, para sete dias.

Alemães ultrapassam portugueses

A Alemanha foi o principal mercado de origem dos clientes, representando 19,5% do total, ligeiramente acima de Portugal, com 19,4%. Seguiram-se França (12,2%), Reino Unido (8,7%), Polónia (7,8%), Espanha (6,4%) e Países Baixos (5,8%). Em conjunto, estes sete mercados concentraram 79,7% dos clientes.

No final de Setembro, a frota de aluguer sem condutor na Madeira era constituída por 13.205 veículos, menos 2,3% do que um ano antes. Os automóveis ligeiros de passageiros representavam 97,7% do total.

A gasolina continuava a dominar, equipando 78,9% dos veículos, seguindo-se o gasóleo, com 10,6%. Contudo, os veículos híbridos e eléctricos ganharam expressão. Os primeiros representavam 7,6% da frota, com um crescimento homólogo de 20,3%, enquanto os eléctricos, com uma quota de 2,9%, registaram um aumento de 56,6%.