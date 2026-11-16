Vereador independente na CMF alerta para queda de muro para o interior de ribeiro no Funchal

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Jorge Afonso Freitas, alertou esta segunda-feira para uma situação que se arrasta há vários dias na Rua Conde Carvalhal, junto à Rua Luís Figueiroa de Albuquerque, onde parte do muro de uma propriedade privada caiu para o interior do ribeiro.

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Segundo o Jorge Afonso Freitas, as imagens que acompanham o alerta mostram a queda de elementos construtivos, a acumulação de pedras e terras e a exposição do terreno, o que exige uma avaliação técnica e uma intervenção atempada. Sublinha que não está em causa apenas a conservação de uma propriedade privada, mas também a segurança, a estabilidade das estruturas envolventes e as condições de escoamento e manutenção do ribeiro.

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Tratando-se de uma zona de passagem de residentes, visitantes e turistas, o vereador independente acrescenta que a situação tem também implicações ao nível da segurança pública e da imagem urbana. Refere ainda que a proximidade da placa toponímica leva alguns turistas a associarem erradamente a rua à residência do presidente do Governo Regional.

E defende que a CMF deve avaliar a ocorrência e estabelecer mecanismos de articulação com os proprietários e as restantes entidades competentes, de modo a encontrar uma solução técnica que garanta a segurança e a recuperação do espaço. “O que não podemos é normalizar situações desta natureza”, conclui.