A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 55 anos, no concelho da Figueira da Foz, indiciado por violência doméstica, tendo sido apreendidas diversas armas ao suspeito.

Em nota enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR explicou que o homem foi detido no âmbito de uma investigação por violência doméstica, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Na operação, realizada por militares do posto territorial do Paião, freguesia do sul do município da Figueira da Foz, com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas do Comando Territorial de Coimbra da GNR, foi realizada uma busca domiciliária "consentida por parte da vítima" e apreendidas uma pistola, uma espingarda caçadeira e outra de ar comprimido, um x-ato, um punhal e duas caixas de cartuchos, para além de 113 cartuchos e oito munições.

O homem foi presente a tribunal e ficou proibido de contactar a vítima por qualquer meio e obrigado a não permanecer a menos de 500 metros da mesma.

Terá ainda, segundo o comunicado, de se sujeitar a um tratamento à dependência de álcool e a "não adquirir, não usar e entregar, de forma imediata, armas ou outros objetos e utensílios que detiver e que possam ser utilizados como arma de agressão".