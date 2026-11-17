Uma mulher de 70 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na via rápida, no sentido Ribeira Brava–Machico, junto ao acesso ao Aeroporto da Madeira, nas imediações do cemitério de Santa Cruz.

O alerta foi dado pelas 07h20, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizado oito operacionais, apoiados por uma ambulância e uma viatura de primeira intervenção.

A vítima apresentava ferimentos ligeiros, nomeadamente queixas num membro inferior e dores no peito, provocadas pela força exercida pelo cinto de segurança durante o embate.

Depois de receber os primeiros socorros no local, a septuagenária foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.