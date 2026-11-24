O futuro financiamento da Madeira e dos Açores vai estar em discussão na reunião extraordinária do Conselho Europeu no final desta semana, em Bruxelas. Os chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-membros vão debater, na quinta e sexta-feira, a proposta para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), procurando aproximar posições quanto à distribuição dos fundos e as prioridades de financiamento para o período 2028-2034.

O objectivo das instituições europeias é alcançar um acordo político até final deste ano. Caso não seja possível, as negociações poderão prolongar-se até ao início de 2027. A aprovação formal do orçamento deverá ocorrer, assim, no próximo ano. O regulamento terá de ser aprovado por unanimidade no Conselho da União Europeia, após obter o consentimento do Parlamento Europeu, nos termos do artigo 312.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O novo Quadro Financeiro Plurianual deverá entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2028.

Na carta enviada na segunda-feira por António Costa aos membros do Conselho Europeu, o presidente do organismo referiu que “chegou o momento” de alcançar um acordo. “Temos, coletivamente, a responsabilidade de chegar a um acordo equilibrado que permita à União Europeia enfrentar os desafios que se avizinham”, reforçou.

No sábado, António Costa apresentou uma proposta de compromisso para o próximo orçamento comunitário de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes (1.582,5 mil milhões a preços constantes de 2025), abaixo dos 1.984,9 mil milhões de euros inicialmente propostos pela Comissão Europeia (1.763,1 mil milhões a preços constantes de 2025), com o objetivo de aproximar as posições dos 27 Estados-membros e facilitar um acordo até ao final de 2026. A proposta apresentada por António Costa procura limitar o esforço financeiro dos países, preservar áreas como a agricultura e a coesão e reforçar as fontes de financiamento do orçamento comunitário através da criação de novos recursos próprios.

De acordo com a proposta, Portugal poderá perder cerca de 400 milhões face a anteriores versões, para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros.

Regiões ultraperiféricas, quais são?

Mas o que são as regiões ultraperiféricas e porque beneficiam de um tratamento específico? São territórios que fazem parte integrante da União Europeia, mas que, devido às suas características geográficas e económicas, enfrentam condicionalismos permanentes, como o afastamento dos principais mercados, a insularidade, os custos acrescidos de transporte, a pequena dimensão territorial e a dependência económica de um número reduzido de produtos. A União Europeia reconhece nove regiões ultraperiféricas: os Açores e a Madeira, em Portugal, as ilhas Canárias, em Espanha, e seis territórios franceses, nomeadamente Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho. O artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia reconhece estas especificidades e prevê a adopção de medidas específicas para compensar os constrangimentos destas regiões, incluindo condições diferenciadas de acesso aos fundos europeus.

A questão central está na proposta para o próximo QFP, que prevê concentrar diferentes instrumentos financeiros em planos de parceria nacionais e regionais. Esta reorganização levanta dúvidas quanto à autonomia das regiões na gestão dos fundos e à manutenção de verbas especificamente destinadas às regiões ultraperiféricas. A proposta prevê medidas específicas de apoio a estes territórios, mas a ausência de um envelope financeiro autónomo suscita preocupações. As regiões ultraperiféricas, entre as quais a Madeira e os Açores, receiam que as suas necessidades específicas percam peso perante as prioridades nacionais.

Portugal reclama cerca de 900 milhões de euros para a Madeira e os Açores no próximo Quadro Financeiro Plurianual. O ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, considerou, na passada sexta-feira, “inaceitável” que estas verbas tenham sido esquecidas na fórmula de cálculo dos envelopes nacionais apresentada pela Comissão Europeia. Em causa está a ausência de uma referência específica a este financiamento na proposta orçamental, e não uma decisão definitiva de eliminar os apoios às regiões ultraperiféricas.

‘Voz conjunta’ de Portugal, Espanha e França

A contestação é partilhada por Espanha e França. Luís Montenegro, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron enviaram uma carta conjunta às instituições europeias, defendendo uma dotação específica para as regiões ultraperiféricas e a manutenção, pelo menos, do nível de apoio financeiro previsto no actual quadro comunitário. Também os ministros da Agricultura dos três países defenderam a continuidade do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade (POSEI), através de um regulamento autónomo e dedicado, à semelhança do modelo em vigor.

A Madeira terá igualmente um papel directo nesta discussão, uma vez que assumiu, a 6 de Novembro, a presidência rotativa da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CPRUP). O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ficará à frente da organização por um período de um ano. Entre as prioridades está o reforço da posição conjunta das nove regiões junto das instituições europeias e a defesa do reconhecimento das suas especificidades.

Além dos 900 milhões de euros reclamados por Portugal, estão em discussão a continuidade dos instrumentos específicos de apoio às regiões ultraperiféricas, as condições de financiamento e a autonomia das regiões na gestão dos fundos europeus.

Para a Madeira e os Açores, está em causa saber se a condição ultraperiférica vai continuar a ter uma tradução financeira própria no orçamento da União Europeia.