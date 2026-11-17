Acidente na Via Rápida em São Martinho
Congestionamento no sentido Machico–Ribeira Brava não terá provocado feridos
Um acidente rodoviário estava a provocar, pelas 16h30 desta terça-feira, um congestionamento de trânsito na Via Rápida (VR1), na zona de São Martinho, no sentido Machico–Ribeira Brava.
De acordo com a informação divulgada pela Info Vias, a fila estendia-se por cerca de um quilómetro, ao quilómetro 13, entre os sublanços do Esmeraldo e das Quebradas.
O acidente não terá provocado vítimas, não tendo sido necessário accionar as corporações de bombeiros do Funchal.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo