Um acidente rodoviário estava a provocar, pelas 16h30 desta terça-feira, um congestionamento de trânsito na Via Rápida (VR1), na zona de São Martinho, no sentido Machico–Ribeira Brava.

De acordo com a informação divulgada pela Info Vias, a fila estendia-se por cerca de um quilómetro, ao quilómetro 13, entre os sublanços do Esmeraldo e das Quebradas.

O acidente não terá provocado vítimas, não tendo sido necessário accionar as corporações de bombeiros do Funchal.