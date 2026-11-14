Acidente na Via Rápida na recta de Santa Rita

Um acidente envolvendo duas viaturas, ocorrido esta manhã na Via Rápida (VR1), na recta de Santa Rita, provocou congestionamento no sentido Ribeira Brava–Machico. Pelas 8h30, as filas estendiam-se por cerca de 1,3 quilómetros, entre os nós das Quebradas e do Esmeraldo.

De acordo com informações recolhidas, uma das viaturas terá embatido na outra, alegadamente devido ao encandeamento provocado pelo sol, que incide directamente sobre os condutores naquele troço ao início da manhã.

A ocorrência não terá provocado vítimas, não tendo sido necessário accionar os bombeiros para prestar socorro.