Acidente na Via Rápida na recta de Santa Rita
Ocorrência provocou filas de 1,3 quilómetros no sentido Ribeira Brava–Machico
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Um acidente envolvendo duas viaturas, ocorrido esta manhã na Via Rápida (VR1), na recta de Santa Rita, provocou congestionamento no sentido Ribeira Brava–Machico. Pelas 8h30, as filas estendiam-se por cerca de 1,3 quilómetros, entre os nós das Quebradas e do Esmeraldo.
De acordo com informações recolhidas, uma das viaturas terá embatido na outra, alegadamente devido ao encandeamento provocado pelo sol, que incide directamente sobre os condutores naquele troço ao início da manhã.
A ocorrência não terá provocado vítimas, não tendo sido necessário accionar os bombeiros para prestar socorro.
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