Um acidente, aparentemente grave, está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Foto Google Maps

O trânsito está totalmente parado antes da saída para a Boa Nova, sendo que o congestionamento aumenta a cada minuto e já vai em mais de 2 km de extensão.

E com tendência crescente, acumulando-se viaturas além do viaduto do Comboio. Ao ponto que há pessoas a saírem das viaturas.

Pelas imagens de videovigilância não passa trânsito além do acidente, que aconteceu pelas 11h00 deste domingo, numa zona onde a concessionária procedia a operação de manutenção programada e devidamente sinalizada.