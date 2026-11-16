Madalena Fernandes falha quadro principal do Madeira Ladies Open

A jovem madeirense, Madalena Fernandes tentava hoje nova história no Madeira Ladies Open, etapa do circuito mundial da Federação Internacional de Ténis (ITF) que está a ter lugar nos courts da Quinta Magnólia, no Funchal,

A tenista do Roberto Costa Ténis Clube, já tinha feito história em 2025 ao somar a primeira vitória em provas do circuito absoluto internacional feminino, e hoje tentava não só bater o recorde, somando novo triunfo, assim como o feito de rumar ao tão desejado quadro principal do torneio.

Na ronda decisiva do quadro de qualificação Madalena Fernandes teve pela frente a espanhola Alba Rey Garcia, sexta cabeça-de-série do qualifying, veio a perder por 6-2 e 6-1, numa partida que teve a duração de pouco mais de uma hora.

Apesar da derrota, a madeirense fecha um ano de 2026 de grande nível onde somou vários triunfos em provas internacionais, com destaque para o facto de ter figurado na elite do ranking mundial de sub-16 nos Masters de Juniores, que tiveram lugar no Mónaco e onde veio a conquistar um histórico terceiro lugar final.

Voltando à edição de 2026 do Madeira Ladies Open, os jogos do quadro de qualificação continuam a ser jogados ao longo do dia de hoje, sendo que, pelas 18 horas tem lugar a Pelas habitual apresentação oficial desta edição, para além do sorteio dos quadros principais das provas de singulares e pares.