Presidente do Governo classificou como "patética" a homenagem recentemente prestada a Cristiano Ronaldo, considerando, porém, que o mais penoso é a "ingratidão" e a "mesquinhice" que, na sua perspectiva, têm marcado as críticas dirigidas ao futebolista madeirense.

Albuquerque evocou ainda uma frase de Victor Hugo para sustentar a sua posição: "Os grandes fazem o que querem; os pequenos fazem o que podem".

Questionado sobre a derrota da Selecção Nacional, o governante afastou qualquer satisfação com o resultado, mas recorreu à expressão "karma" para comentar o desfecho. "Não fico satisfeito com a derrota, agora acho que aqui, de facto, é o karma", afirmou, considerando que toda a situação é "uma coisa à portuguesa".