Miguel Albuquerque prevê ultrapassar a meta dos mil fogos até ao final do mandato e aponta agora para mais de 1.200 habitações. O presidente do Governo Regional avançou a estimativa esta terça-feira, à margem da entrega de 33 novos apartamentos a outras tantas famílias na Levada do Cavalo, no Funchal.

“Penso que vamos chegar, se Deus quiser, a mais de 1.200 fogos”, afirmou. Albuquerque disse que, já na próxima semana, o Governo deverá atingir a marca dos 812 fogos, muitos deles construídos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aos quais se somam as habitações construídas anteriormente e as que o Executivo conta concretizar em 2027 e 2028.

Segundo o governante, o investimento nos cerca de 800 fogos realizados até ao momento ascendeu a 175 milhões de euros. Para 2027, Albuquerque estimou inicialmente um investimento superior a 95 milhões de euros. Questionado sobre a origem das verbas, indicou que o Governo prevê inscrever entre 45 e 50 milhões de euros no Orçamento Regional e reafectar outros 45 milhões do PRR à habitação.

“A prioridade, neste momento, é habitação acessível para os madeirenses e porto-santenses”, afirmou. Albuquerque defendeu que o reforço da oferta habitacional permite responder às dificuldades das famílias, mantendo em actividade sectores como o alojamento local, o turismo e o imobiliário de gama alta, bem como o investimento estrangeiro.

O presidente do Governo sustentou que a recuperação da economia e a expansão do imobiliário e do alojamento local já faziam antever uma pressão acrescida sobre a habitação. Lembrou que, entre a preparação do projecto, o lançamento do concurso e a execução da obra, pode decorrer entre um ano e meio e dois anos. Quanto às próximas intervenções, disse que há empreendimentos em construção e outros por lançar, incluindo projectos a desenvolver por via cooperativa e através de um fundo imobiliário.

As casas hoje entregues incluem-se no conjunto de 66 fogos que compõem o empreendimento Mero IX, num investimento superior a 14 milhões de euros. 39 apartamentos são de tipologia T1 e 27 de tipologia T2, arrendados no âmbito de vários programas da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, nomeadamente o 'Renda Reduzida'.