Uma história de vida maravilhosa que ainda não chegou ao seu fim. Cristiano Ronaldo é o exemplo vivo que cada um de nós pode acreditar atingir objectivos ambiciosos de dimensão superior. Assim cada um queira e esteja disponível para os indispensáveis e obrigatórios sacrifícios pessoais.

Naturalmente que é imperioso o talento que levará à excelência. Essa habilidade nata que faz dos predestinados pessoas únicas difíceis de igualar.

Cristiano Ronaldo não tem igual.

Claro que não seremos todos jogadores de futebol. Há uma imensidão de diferentes oportunidades, onde o difícil muitas vezes é descobrir a nossa própria aptidão mais competente.

O resto é sacrifício, dedicação, exclusividade, querer e vontade de vencer. De ser bom, muito bom, exímio, perfeito.

Claro que as oportunidades são limitadas. Muitas vezes passam e não são aproveitadas. Quando as detectamos já passaram. Foram-se e… não há mais.

Nada disto se passou com Cristiano Ronaldo. Desde cedo que soube o que queria e as qualidades que tinha. Determinado a ser o melhor de todos, com poucas mas certeiras ajudas, das quais sobressairão as da família, iniciou um percurso de vida em direção ao topo da glória mundial.

Tem quarenta e um anos que são acompanhados pela nossa admiração, orgulho, vaidade e inveja. Todos, de alguma forma, queríamos ser CR7! Pelo menos por um dia!

Escrevo hoje porque esta fabulosa história de vida foi interrompida de modo menos apropriado. Completamente absurda.

Quando se aproxima o final de carreira, tardiamente ou não, e se prevê uma retirada de palco apoteótica, eis que dois ou três dias de equívocos, atitudes e omissões inqualificáveis, deitam por terra uma saída apoteótica, na medida da glória conquistada e adicionada a um colectivo que, por si só, não teria as coroas que muitos ostentam.

Pedro Proença, o infeliz presidente da federação portuguesa de futebol, fica com o registo de não ter sabido e conseguido gerir uma situação delicada que qualquer presidente que o fosse, na medida certa, saberia impor e vingar. Não! Foi fraco, incapaz e destituído de qualquer capacidade de iniciativa com sucesso. É assim que gerem o futebol: observam e esperam que tudo se esqueça. Neste caso não era possível. O protagonista é ídolo nacional, tem personalidade vincada e todos o amamos.

Tudo o que Proença não é nem tem.

O primeiro azar da história foi termos este presidente.

O segundo culpado é Jorge Jesus. Um baralhado da cabeça, destituído de fala e inteligência, a quem faltam os mínimos para conviver com uma situação da maior reserva e cuidado público. Não tem elegância de expressão nem soube separar o ídolo mundial Cristiano Ronaldo do jogador a quem trata, com infelicidade, por Cris.

Ali não havia qualquer Cris mas sim uma figura universal chamada Cristiano Ronaldo.

Dois peões de nível inferior trataram um tema de relevância, nacional e internacional, com evidente incompetência e incapacidade.

Depois, vêm os jornalistas, comentadores e outros que tais. Todos falaram do caso. Opiniões avulsas, algumas patéticas, próprias de quem tem de dizer alguma coisa.

Para cúmulo do azar, fazemos uma jogatana com bom resultado que apura a seleção.

Cristiano Ronaldo é património do futebol mundial. Claro que é também património de Portugal, do futebol português e de todos os clubes onde jogou e adicionou experiência, saber e excelência.

Orgulho-me de ter sido jovem jogador do meu Nacional, num percurso iniciado no Andorinha. Jogou nos melhores e maiores clubes do mundo. Agora, em vésperas do seu golo mil, representa o Al-Nassr.

Mas esta História não pode terminar assim. Apelo ao Presidente da República e ao Primeiro Ministro, para do alto da sua representatividade, descerem junto do povo e interpretarem o sentimento de mágoa colectiva por esta saída da seleção do nosso “capitão” sem a glória e o agradecimento popular que se justifica. Só eles podem compor o que as estruturas decadentes do futebol português não conseguiram suprir.

Cristiano Ronaldo é também História da Madeira. O nosso melhor activo. Imortalizado através da denominação do nosso aeroporto.

O Nacional também fez em sua honra e homenagem. Integra-se bem na máxima “não há gente como a gente”. Fica perfeito. Mas não completo.

Por mim, passaria a chamar o Estádio da Madeira de Estádio Cristiano Ronaldo, dando o nome da nossa mais valiosa e eterna pérola.