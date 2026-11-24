O presidente do executivo madeirense refutou as críticas que vários deputados da oposição (como Rafael Nunes e Gonçalo Maia Camelo) fizeram ao aumento das taxas cobradas aos turistas nos percursos pedestres e defendeu a aplicação do princípio do utilizador-pagador, pois considera que não seria justo colocar os madeirenses a suportar todos os encargos com a manutenção dessas veredas e levadas.

Miguel Albuquerque referiu que a subida das taxas está ligada ao objectivo do Governo de elevar a qualidade do serviço prestado ao turista e confessou não compreender o facto dos empresários do sector "estarem tão preocupados" com aquela medida, até porque o rendimento por quarto (REVPar) e as receitas do sector nunca foram tão altas. Caso os fluxos de turistas sofram uma diminuição no início do próximo ano, Albuquerque disse que o seu executivo está preparado para ajustar as suas políticas, deixando subentendido que, em tal caso, poderá rever as taxas turísticas.

Numa fase mais adiantada do debate, o próprio secretário do Turismo voltou a este tema, para qualificar de "previsões alarmistas" os alertas feitos pelos empresários do sector de quebras nas reservas de alguns operadores para os próximos meses (o presidente da ACIF falou em diminuições de 18 a 20% no Natal e Fim-de-ano e de 40% no próximo Verão). Eduardo Jesus garante que não há, até ao momento, "nenhuma perspectiva de qualquer operador" que possa estar nessa situação. "Queríamos saber qual era esse operador em dificuldade, porque queríamos cooperar. Até hoje não sabemos qual é esse operador", declarou

Pelo contrário,. o secretário regional anunciou que alguns operadores têm o Natal em overbooking. Admitiu, contudo, que existe uma nova tendência de reservas em cima da hora, o que associou à instabilidade internacional.