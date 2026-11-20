O Al Nassr perdeu hoje fora com o Al Ahli por 3-1, na Liga saudita de futebol, com Cristiano Ronaldo a fazer o primeiro golo do jogo, mas a desperdiçar, pouco depois, um penálti.

Em Jeddah, no jogo em atraso da nona jornada, o 'astro' português inaugurou o marcador aos 14 minutos, com um remate rasteiro cruzado, depois de ser assistido pelo compatriota Samu Costa, que recuperou a bola numa jogada de forte pressão ofensiva.

Apenas quatro minutos depois, Ronaldo teve ocasião de dilatar a vantagem para o Al Nassr, mas rematou ao poste direito, quando já tinha enganado o experiente guarda-redes senegalês Edouard Mendy, que se atirou para o lado oposto.

Aos 31 minutos, o defesa turco Demiral, do Al Ahli, que passou pelo futebol português nas épocas de 2016/17 e 2017/18, ao serviço do Sporting B, viu um golo (bem) anulado, devido a uma falta no lance, mas, mesmo em cima do intervalo (45+1), o extremo brasileiro Galeno (ex-FC Porto), mandou um 'míssil' à baliza que não deu chance de defesa ao guardião 'canarinho' Bento, restabelecendo a igualdade.

Já no segundo tempo, os anfitriões estiveram melhor e adiantaram-se aos 71 minutos, por intermédio de uma grande penalidade convertida com sucesso pelo ponta de lança inglês Ivan Toney, colocando-se pela primeira vez na frente do marcador.

E, pouco depois, aos 75 minutos, o defesa brasileiro Ibañez aproveitou uma boa assistência de Galeno e fixou o 3-1 final.

Os internacionais portugueses João Félix (Al Nassr) e Francisco Trincão (Al Ahli) foram titulares, sendo que o ex-Sporting em melhor plano nesta partida.

Com a derrota, a segunda no campeonato, o Al Nassr segue no terceiro lugar, com 28 pontos, em 12 jogos, tendo desperdiçado a possibilidade de saltar provisoriamente para o primeiro posto, ocupado pelo Al Hilal (30 pontos), de Rúben Neves, que tem menos um jogo disputado, e com os mesmos pontos do Al Qadisiya.

Já o Al Ahli, que vinha de uma derrota pesada (6-1) na última jornada, frente ao Al Shabab, recuperou algum 'fôlego' e está em quarto com 24 pontos.

Por seu lado, Cristiano Ronaldo passou a somar 991 golos na sua carreira em equipas seniores, 839 em clubes (450 no Real Madrid, 145 no Manchester United, 138 no Al Nassr, 101 na Juventus e cinco no Sporting) e 152 nas seleções lusas (146 na principal, três nos sub-21, dois na olímpica e um na sub-20), em 1.364 jogos, desde 2002/03.

Para a generalidade das publicações, a contabilidade vai em 986 golos, já que não são contabilizados os seis golos nas seleções olímpica, sub-21 e sub-20 e entra nas contas o autogolo de Andrei Girotto no Al Faysaly-Al Nassr, de 23 de outubro.