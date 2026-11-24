Miguel Albuquerque admitiu esta terça-feira recuar em alguns dos aumentos previstos no que toca às taxas dos percursos pedestres classificados da Madeira caso se verifique um arrefecimento da procura turística. O presidente do Governo Regional disse, à margem da entrega de 33 fogos na Levada do Cavalo, reforçando a possibilidade que já havia apontado no parlamento madeirense esta manhã, que o Executivo vai acompanhar a evolução do número de visitantes entre Janeiro e Abril de 2027 antes concretizar a decisão.

“Se na conjuntura houver um arrefecimento da procura, nós recuamos, não há nenhum problema”, afirmou aos jornalistas. Albuquerque referiu-se a actualizações previstas para alguns percursos, sem especificar quais poderão ser revistas.

Questionado sobre a decisão da Câmara de Santa Cruz, que chegou a prever a duplicação da taxa turística e optou por manter o valor enquanto avalia a evolução do sector em 2027, Albuquerque remeteu a decisão para os municípios. Disse que não se pronuncia sobre as opções das autarquias nesta matéria e reiterou que, no âmbito das suas competências, a taxa turística cobrada nos portos não vai aumentar.

Apesar de admitir rever as taxas dos percursos, o governante afirmou que os estudos de que dispõe não apontam, pelo menos para já, para uma recessão no turismo da Madeira. Referiu que a Região continua a contar com 52 operadores e que a oferta de lugares para o Inverno IATA aumentou. A admitir uma descida da procura, embora tenha dito esperar que seja ligeira. Ressalvou, ainda assim, que o turismo não continuará a crescer de forma exponencial e que a Região deve preparar-se para diferentes cenários.