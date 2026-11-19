O Chega Madeira participa, a partir desta sexta-feira e até domingo, na VII Convenção Nacional Extraordinária do partido, que decorre no Pavilhão Municipal do Entroncamento, com a maior delegação regional de sempre num congresso nacional da formação política.

A comitiva é liderada pelo presidente da Comissão Política Regional, Hugo Nunes, e tem como representante Maria do Carmo Gomes, membro daquele órgão e líder do grupo municipal na Assembleia Municipal do Funchal.

De acordo com uma nota de imprensa do partido na Madeira, a delegação integra membros dos órgãos regionais, dirigentes concelhios, autarcas e militantes históricos, entre os quais Fernando Gonçalves, primeiro presidente regional do partido. A representação resulta de uma lista única de consenso, aprovada pelos militantes a 31 de Outubro, e, segundo a estrutura madeirense, pretende demonstrar a coesão e a mobilização do partido na Região.

Maria do Carmo Gomes considera que a dimensão da comitiva reforça o peso político da Madeira nas decisões estratégicas nacionais. "Levamos ao Entroncamento a maior delegação madeirense de sempre, unida e determinada em fazer ouvir a voz da Madeira e do Porto Santo", afirmou, defendendo que a participação evidencia o crescimento e a consolidação da estrutura regional.

Durante os três dias de trabalhos, os representantes madeirenses participarão na homologação da reeleição de André Ventura como presidente nacional do Chega, na discussão e votação de moções temáticas e na eleição dos novos órgãos nacionais. A delegação prevê ainda intervenções individuais, nas quais pretende colocar em destaque os interesses e as especificidades da autonomia regional.