Existem dependências mais silenciosas do que outras, mas igualmente relevantes na sintomatologia e no desencadeamento de sofrimento psicológico. E se é caraterística das perturbações por uso de substâncias a evidência de sinais físicos facilmente observáveis, em antítese, os comportamentos aditivos relacionados com jogo compulsivo ocorrem não raras vezes atrás de um manto de aparente normalidade. Não deixam de ser igualmente destrutivos. A perturbação de jogo – anteriormente designada como jogo patológico – possui nove critérios de diagnóstico, podendo-se estabelecer um fator comum em quase todos quando comparados com as perturbações por uso de substâncias. Significa isto que o DSM-5-TR – uma espécie de Bíblia da Psicologia – reconhece no vício do jogo um grau de complexidade equiparável ao do álcool, do tabaco ou das drogas, ainda que a dependência seja catalogada como comportamental e não química.

Em outubro de 2025, a SIC Notícias citou um estudo europeu que assinala um menor consumo de álcool e de tabaco pelos jovens portugueses, contrastando com um aumento da participação destes em apostas online. Também no ano passado, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos relatou que 36% dos novos registos de jogadores online dizem respeito a jovens entre os 18 e os 24 anos e que dos 25 aos 34 anos a percentagem é de 26%. Ou seja, mais de 60% dos apostadores a registar novas contas têm até 34 anos. No início deste ano, o Público noticiou a existência de cerca de 5 milhões de contas ativas em Portugal no que diz respeito a jogo e apostas online. Com a facilidade atroz com que se consegue abrir conta em plataformas legais e ilegais, temo que todos estes números estejam consideravelmente subcalculados. Na mesma notícia, o Público refere o jogo online como “uma das fontes fiscais digitais mais lucrativas do Estado”, com uma receita bruta de quase 300 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025. É assustador e as consequências são evidentes. Só ignoramos se quisermos.

Para além do problema financeiro que a perturbação de jogo pode gerar, estamos antes de mais perante um problema comportamental que abalroa vidas pessoais, profissionais e familiares. A exposição precoce a eventuais ganhos nas apostas desvirtua o sistema de recompensa e habitua o cérebro a níveis de dopamina e de adrenalina impossíveis de sustentar. É uma narrativa de ilusão que estas plataformas têm na ponta da língua e que utilizam para manipular o mercado e para explorar uma divisa máxima: a casa ganha sempre.

Soluções? A resposta é complexa, mas já é tempo de começar a regrar de forma séria e responsável o faroeste em que se transformou o mundo do jogo online em Portugal. Não me parece, de todo, que proibir – como recentemente fez o Brasil – seja a solução necessária. Acho até um disparate grotesco. Proibir seria varrer o problema para debaixo do tapete, perder controlo dos números, fazer proliferar as casas não reguladas pela lei portuguesa e esperar que, por magia, tudo se resolvesse. Há caminhos alternativos à infantilização das pessoas que, julgo eu, são bastante mais sensatos. Talvez seja hora de complexificar o processo de registo, exigindo maior verificação de idade e identidade. Talvez seja estúpido que um apostador possa pedir autoexclusão de um site e inscrever-se noutro no minuto seguinte. Talvez faça sentido densificar o quadro legal, sobretudo no que diz respeito à publicidade, à semelhança do que acontece com o tabaco, por exemplo. Talvez esteja na altura de punir efetivamente os influenciadores digitais que, nos intervalos dos seus combates de boxe, promovem sites ilegais de apostas. Talvez seja momento de parar de romantizar os tiktokers que, aos berros, incentivam os depósitos em casinos clandestinos. Talvez seja leviano continuar a normalizar que alguns jogos de consola ofereçam a possibilidade de compras integradas em modos de jogo que são autênticos casinos camuflados. E talvez o Estado tenha de repensar se os milhões que arrecada com este flagelo estão do seu agrado ou se, por imperativo ético, estaremos dispostos enquanto sociedade a enfrentar verdadeiramente esta epidemia.